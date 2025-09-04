Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ປະ​ທານ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ: ຜູ້​ນຳ​ຍືນ​ຍົງ​ຄົງ​ຕົວ​ໃນ​ໃຈ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຕະຫຼອ​ດ​ໄປ

ຊຸມວັນນີ້ ຢູ່ ຫວຽດນາມ ພວມຈັດຕັ້ງການສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນປະຕິວັດເດືອນສິງຫາ ແລະ ວັນຊາດທີ 2 ກັນຍາ, ເຊິ່ງແມ່ນເຫດການການເມືອງສຳຄັນ, ຂີດໝາຍປະຫວັດສາດໃນວິວັດການສ້າງສາ, ພັດທະນາ ປະເທດຊາດ. ໃນໂອກາດນີ້, ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍອາໄລຫາເຖິງປະທານໂຮ່ຈີມິນ, ຜູ້ນຳ ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່, ມີບົດບາດອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ພາລະກິດແຫ່ງການປົດປ່ອຍຊາດ. ຊີວິດຂອງເພິ່ນແມ່ນການເຕົ້າໂຮມສິ່ງຍອດຍິ່ງຂອງລັດທິຮັກຊາດຢ່າງແທ້ຈິງ, ແມ່ນແບບຢ່າງທີ່ດີກ່ຽວກັບຄຸນສົມບັດປະຕິວັດ, ຮັບໃຊ້ປະເທດຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນໃນຕະຫຼອດຊີວິດ.
ພາບປະກອບ: VOV

ການປະຕິວັດເດືອນສິງຫາປະສົບຜົນສຳເລັດ,ໃນຊຸມວັນທຳອິດຍາດໄດ້ເອກະລາດ, ທ່ານປະທານໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງລັດຖະບານ ຕ້ອງປະຕິບັດ 4 ວຽກງານຢ່າງທັນທີນັ້ນແມ່ນ: ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນມີຂອງກິນ, ປະຊາຊົນມີເຄື່ອງນຸ່ງ, ປະຊາຊົນມີບ່ອນຢູ່ອາໄສ ແລະ ປະຊາຊົນໄດ້ໄປໂຮງຮຽນ.

ຄວາມຜາສຸກຂອງປະຊາຊົນແມ່ນເປົ້າໝາຍສຳຄັນຂອງພາລະກິດປະຕິວັດ

ຄາວຍັງມີຊີວິດ, ປະທານໂຮ່ຈີມິນ ມີຄຳເວົ້າທີ່ມີຊື່ສຽງວ່າ: “ຂ້າພະເຈົ້າອຸທິດສ່ວນຕະຫຼອດຊີວິດຂອງຕົນໃຫ້ແກ່ຊາດຂອງ ຂ້າພະເຈົ້າ”. ນີ້ແມ່ນການສັງລວມຢ່າງເລິກເຊິ່ງທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ແນວຄິດຮັກຊາດຮັກປະຊາຊົນ ໃນຕະຫຼອດຊີວິດເຄື່ອນໄຫວການປະຕິວັດ, ຊີວິດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ແຕ່ມີຄວາມໃກ້ສະໜິດສະໜົມ ແລະ ລຽບງ່າຍລະຫວ່າງ ປະຊາຊົນ ແລະ ເພິ່ນ.

ສຳລັບປະທ່ານ ໂຮ່ຈີມິນ ແລ້ວ, ການເບິ່ງແຍງດູແລຊີວິດການເປັນຢູ່, ຄວາມຜາສຸກຂອງປະຊາຊົນແມ່ນເປົ້າໝາຍສຳຄັນໃນພາລະກິດປະຕິວັດ. ທ່ານຮອງສາດສະດາຈານ, ປ.ອ ບິ່ງດິ່ງຝອງ, ຂຶ້ນກັບສະຖາບັນການເມືອງແຫ່ງຊາດ ໂຮ່ຈີມິນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ພາຍຫຼັງ ພວກເຮົາມີອຳນາດການປົກຄອງປະຕິວັດ, ປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ຊີ້ນຳການຈັດຕັ້ງຕ້ານໄພໂງ່ຈ້າ, ໄພອຶດຫິວ, ສັດຕູຜູ້ຮຸກຮາມ. ນັ້ນແມ່ນສັດຕູ ຖ້າວ່າພວກເຮົາບໍ່ແກ້ໄຂຢ່າງເຖິງຖອງໄດ້ ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຍົກສູງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໄດ້.

ແຕ່ລະວິນາທີ, ແຕ່ລະນາທີໃນຊີວິດຂອງ ປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ແມ່ນຄວາມເປັນຫ່ວງ ຕໍ່ຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ. ທ່ານ ເຈິ່ນວຽດຮ່ວານ, ຜູ້ອາລັກຂາຂອງ ປະທານໂຮ່ຈີມິນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ສຳລັບລຸງ, ປະຊາຊົນແມ່ນຄວາມເປັນຫ່ວງ ໃນການດຳລົງຊີວິດຂອງລຸງໃນທຸກໆວັນ. ເມື່ອກິນ, ນອນ ລຸງກໍ່ຄິດເຖິງປະຊາຊົນ. ປີ 1954, ພາຍຫຼັງການຕໍ່ຕ້ານໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ, ລຸງ ໂຮ່ກັບເມືອຮ່າໂນ້ຍ, ພັກລັດ ໄດ້ເຊີນລຸງໂຮ່ ມາຢູ່ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ແຕ່ລຸງເວົ້າວ່າ: ເຮືອນຫຼັງນີ້ ແມ່ນໝາກຜົນຂອງປະຊາຊົນ, ຂອງປະຊາຊົນ, ບໍ່ແມ່ນຂອງຂ້ອຍ.

ຍາມໃດກໍ່ຄຳນຶງເຖິງ ການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ ດັ່ງນັ້ນ ປະທານໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ຊີ້ນຳນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດ ຕ້ອງເບິ່ງແຍງດູແລຊີວິດຂອງປະຊາຊົນຢ່າງສຸດໃຈ. ປະທານ ໂຮຈີມິນ ກໍ່ສັ່ງສອນວ່າ ໄປຄຽງຄູ່ກັບການ ຟື້ນຟູ ແລະ ເປີດກວ້າງການພັດທະນາເສດຖະກິດ ພັກຕ້ອງມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ການຂົນຂວາຍການສຶກສາທົ່ວປວງຊົນ ແລະ ອີງຕາມກຳລັງຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງປະຊາຊົນ ເພື່ອກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ. ທ່ານຮອງສາດສະດາຈານ, ປ.ອ ຫງວຽນງອກຈຸງ ອະດີດຫົວໜ້າພະແນກວັດທະນະທຳ, ສະຖາບັນສື່ມວນຊົນ ແລະໂຄສະນາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ແນວຄິດໃກ້ຊິດກັບປະຊາຊົນຂອງລຸງ ເລີ່ມຕົ້ນແຕ່ເວລາ ເພິ່ນເຂົ້າຮ່ວມການປະຕິວັດຈົນຮອດບັ້ນປາຍຊີວິດ. ເພິ່ນຍາມໃດກໍ່ຖືວ່າ ປະຊາຊົນແມ່ນກຳລັງຫຼັກແຫຼ່ງໃນສັງຄົມ. ເພິ່ນຖືປະຊາຊົນຄືນ້ຳ, ນ້ຳອາດສາມາດຍູ້ເຮືອຂຶ້ນໜ້ານ້ຳແຕ່ກໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເຮືອຫຼົ້ມ. ເພິ່ນເຄີຍຢ້ຳເປັນຫຼາຍຄັ້ງ ໃນການໂອ້ລົມຕ່າງໆວ່າ: “ບັນຫາງ່າຍດາຍແນວໃດ ຖ້າບໍ່ມີປະຊາຊົນ ກໍ່ບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ ແລະ ບັນຫາຍາກຄືແນວໃດຖ້າມີປະຊາຊົນ ກໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້”. ຈາກບັນດາແນວຄວາມຄິດຄືດັງນັ້ນ, ໃນວິວັດການເຄື່ອນໄຫວປະຕິວັດ, ລຸງໂຮ່ ຍາມໃດກໍ່ເຊີດຊູແນວຄິດໃກ້ຊິດກັບປະຊາຊົນ, ຮັກແພງ ປະຊາຊົນ ແລະ ສຸດຈິດສຸດໃຈເພື່ອປະຊາຊົນ.

ຍືນຍົງຄົງຕົວໃນໃຈຂອງປະຊາຊົນຕະຫຼອດການ

ປະທານໂຮ່ຈີມິນ ຍາມໃດກໍ່ມີຄວາມຈິງໃຈ ແລະ ລຽບງ່າຍກັບປະຊາຊົນ, ນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາສິ່ງສ້າງນ້ຳໃຈຂອງປະຊາຊົນທຸກຊັ້ນຄົນ ສຳລັບເພິ່ນ, ສ້າງກຳລັງດຶງດູດ, ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຂອງປະຊາຊົນຕໍ່ເພິ່ນ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ, ພິທີສວນສະໜາມກ້ອນກຳລັງ ເນື່ອງໃນໂອກາດ 80 ປີແຫ່ງວັນການປະຕິວັດເດືອນສິງຫາ ປະສົບຜົນສຳເລັດ (19/8/1945 - 19/8/2025) ແລະ ວັນຊາດ ປະເທດ ສາທາລະນະລັດ ສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດນາມ (2/9/1945 - 2/9/2025), ວັນທີ 2 ກັນຍາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ກໍ່ໄດ້ເນັ້ນໜັກ ແນວຄິດເພື່ອປະຊາຊົນຂອງປະທານໂຮ່ຈີມິນ:

ປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມຍືນຍົງຄົງຕົວຊົ່ວກາລະນານ, ປະເທດຊາດຫວຽດນາມ ສັນຕິພາບ, ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ວັດທະນາຖາວອນ, ພັດທະນາ. ປະເທດ ສາທາລະນະລັດ ສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດນາມ ສະຫງ່າງາມ, ໝັ້ນຍືນ. ປະທານໂຮ່ຈີມິນ ຜູ້ຍິງໃຫຍ່ຍືນຍົງຄົງຕົວ ໃນພາລະກິດຂອງພວກເຮົາຕະຫຼອດໄປ. ກຽດອັນສະຫງ່າແມ່ນຂອງປະຊາຊົນຕະຫຼອດການ.

ພາຍຫຼັງການສ້າງຕັ້ງປະເທດມາເປັນເວລາ 80 ປີ, ປະທານໂຮ່ຈິມິນ ໄດ້ຈາກພວກເຮົາໄປແລ້ວ, ແຕ່ເພິ່ນບໍ່ມີວັນໃດ ຢູ່ຫ່າງໄກຈາກປະຊາຊົນ. ເພິ່ນຍາມໃດກໍ່ຢູ່ໃນບັນດາຄຸນຄ່າອະມະຕະ: ເອກະລາດ, ເສລີພາບ, ຄວາມຜາສຸກ. ເພິ່ນຢູ່ໃນນ້ຳໃຈຄວາມຮັກແພງຂອງພໍ່ແມ່ ປະຊາຊົນ, ໃນເຈດຈຳນົງອົງອາດກ້າແກ່ນ ໃນການປົກປັກຮັກສາດິນແດນແຫ່ງສັກກະລະບູຊາຂອງປະເທດຊາດ, ໃນຄວາມຄາດຫວັງບືນຕົວຂຶ້ນຊາດຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

