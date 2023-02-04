ຂ່າວສານ
ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ: ບັນດາຜົນງານສື່ມວນຊົນເພີ່ມທະວີການປົກປ້ອງພື້ນຖານແນວຄິດຂອງ ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 3 ກຸມພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ໄດ້ດຳເນີນພິທີມອບລາງວັນສື່ມວນຊົນທົ່ວປະເທດກ່ຽວກັບການກໍ່ສ້າງພັກທີ່ມີຊື່ ວ່າຄ້ອນຕີ, ກ່ຽວຄຳຄັ້ງທີ VII. ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ: ພຶດຕິກຳຕົວຈິງທີ່ອຸດົມສົມບູນ ແລະ ມີຊີວິດຊີວາຂອງປະເທດຊາດ ພ້ອມກັບບັນດາໝາກຜົນສຳຄັນໃນວຽກນາມກໍ່ສ້າງ, ປັບປຸງພັກໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແມ່ນສິ່ງອັນລ້ຳຄ່າ, ເປັນແຫຼ່ງບັນດານໃຈອັນໃຫຍ່ຫຼວງເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຮັດວຽກງານສື່ມວນຊົນປະດິດແຕ່ງບັນດາຜົນງານທີ່ມີຄຸນນະພາບກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ ກໍ່ສ້າງພັກ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຖືວ່າ:
ສື່ມວນຊົນ ຫວຽດນາມສືບຕໍ່ຄົ້ນຫາ, ປະດິດແຕ່ງບັນດາຜົນງານທີ່ດີເດັ່ນ, ປະກອບສ່ວນກຳນົດທິດດ້ານການເມືອງ, ແນວຄິດ, ສະຫຼຸບ ແລະ ເຜີຍແຜ່ບັນດາບົດຮຽນປະສົບການທີ່ດີ ຢ່າງທັນການ, ຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນເຊີດຊູ ແລະ ແຜ່ຂະຫຍາຍ, ທະວີຄູນບັນດາປັດໄຈໃໝ່ອ່ຽມ ແລະ ເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີ, ກ້າວໜ້າ; ເພີ່ມທະວີການປົກປ້ອງພື້ນຖານແນວຄິດຂອງພັກ, ເດັດດ່ຽວຕໍ່ສູ້ປະຕິເສດທັດສະນະທີ່ຜິດພາດ, ເປັນປໍລະປັກ, ຕັ້ງໜ້າຕໍ່ສູ້ ປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ໄພຫຍໍ້ທໍ້, ການຟຸມເຟືອຍ.
ທີ່ພິທີ, ທ່ານນາງ ເຈືອງທິມາຍ, ຫົວໜ້າຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳການແຂ່ງຂັນຊີງລາງວັນສື່ມວນຊົນທົ່ວປະເທດກ່ຽວກັບການກໍ່ສ້າງພັກ, ກໍ່ໄດ້ປຸກລະດົມການແຂ່ງຂັນຊີງລາງວັນສື່ມວນຊົນທົ່ວປະເທດກ່ຽວກັບການກໍ່ສ້າງພັກ - ລາງວັນ ຄ້ອນຕີກ່ຽວຄຳຄັ້ງທີ VIII ປີ 2023.