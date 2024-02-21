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ຂ່າວສານ

ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເວືອງ​ດິ່ງ​ເຫວະ: ກໍ່​ສ້າງ​ລະ​ບົບ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ, ມີ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ​

"ເປົ້າໝາຍແມ່ນສ້າງພື້ນຖານສາທາລະນະສຸກຍຸຕິທຳ, ມີຄຸນນະພາບ, ມີປະສິດທິຜົນ, ມຸ່ງໄປເຖິງການປະຕິບັດນະໂຍບາຍເບິ່ງແຍງດູແລສຸຂະພາບທົ່ວປວງຊົນ ແລະ ສາທາລະນະສຸກທົ່ວປວງຊົນຢ່າງທົ່ວເຖິງ”.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 20 ກຸມພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ. ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຮັບຮູ້, ຕີລາຄາສູງບັນດາໝາກຜົນເຊິ່ງຂະແໜງສາທາລະນະສຸກບັນລຸໄດ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ອັນໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນພາລະກິດສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ. ໃນນັ້ນ, ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ຜ່ານຜ່າໄລຍະຫຍຸ້ງຍາກທີ່ສຸດ ໂດຍໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ກໍ່ຂຶ້ນ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ກ່າວວ່າ:      

“ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກສືບຕໍ່ເຊື່ອມຊຶມກ່ຽວກັບບົດບາດ, ຄວາມໝາຍຂອງຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ, ຄຳສັ່ງສອນຂອງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນທີ່ວ່າ: ແພດໝໍຄືດັ່ງຜູ້ເປັນແມ່”; ນ້ຳໃຈມະຕິສະບັບຕ່າງໆຂອງພັກ ກ່ຽວກັບຂະແໜງສາທາລະນະສຸກຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ສຸມໃສ່ມະຕິເລກທີ 20 ຂອງສູນກາງພັກ, ກຳນົດການສ້າງພື້ນຖານແພດສາດ ຫວຽດນາມ ວິທະຍາສາດ, ພື້ນເມືອງ ແລະ ມະຫາຊົນ. ເປົ້າໝາຍແມ່ນສ້າງພື້ນຖານສາທາລະນະສຸກຍຸຕິທຳ, ມີຄຸນນະພາບ, ມີປະສິດທິຜົນ, ມຸ່ງໄປເຖິງການປະຕິບັດນະໂຍບາຍເບິ່ງແຍງດູແລສຸຂະພາບທົ່ວປວງຊົນ ແລະ ສາທາລະນະສຸກທົ່ວປວງຊົນຢ່າງທົ່ວເຖິງ.”.      

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ສະເໜີໃຫ້ກະຊວງສທາລະນະສຸກ ຫວຽດນາມ ຕ້ອງສືບຕໍ່ຮັບຜິດຊອບຜັນຂະຫຍາຍ, ປັບປຸງໃຫ້ສົມບູນແບບ ແລະ ເປັນເສນາທິການໃຫ້ລັດຖະບານ ຍື່ນສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບ ກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຢາ, ກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປະກັນສຸຂະພາບໃນປີນີ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສານ​ຂອງ ສ​ປ​ຊ ເປີດ​ວາ​ລະພິພາກ​ສາ​ ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ ອິດ​ສະ​ລາ​ແອັນ ຢູ່​ເຂດ​ດິນ​ແດນ ປາ​ແລັດ​ສະ​ຕິນ

ສານ​ຂອງ ສ​ປ​ຊ ເປີດ​ວາ​ລະພິພາກ​ສາ​ ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ ອິດ​ສະ​ລາ​ແອັນ ຢູ່​ເຂດ​ດິນ​ແດນ ປາ​ແລັດ​ສະ​ຕິນ

ໃນວາລະພິພາກສາ ທີ່ແກ່ຍາວຮອດວັນທີ 26 ກຸມພາ, ບັນດາ ຜູ້ພິພາກສາ ຈະຕີລາຄາຜົນຕາມມາທາງດ້ານນິຕິກຳ ໂດຍບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຢຶດຄອງຂອງ ອິດສະລາແອັນ ທີ່ກໍ່ຂຶ້ນນັບແຕ່ປີ 1967.
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