Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝິນ ເປັນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ທີ 1, ສະ​ພາ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ແຫ່ງ​ຊາດ

ວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ 1 ຂອງສະພາເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດ ໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 9 ກໍລະກົດ ທີ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ. ທ່ານ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ປະທານສະພາເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມ.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມ

ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ, ນີ້ແມ່ນກອງປະຊຸມທຳອິດ, ເພື່ອກຳນົດທິດວຽກງານການດຳເນີນການເລືອກຕັ້ງຢ່າງຮອບດ້ານ, ລຸລ່ວງ. ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ສະເໜີວ່າ.

        “ຕ້ອງເພີ່ມທະວີວຽກງານໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ກ່ອນດໍາເນີນ, ໃນເວລາດຳເນີນ ແລະ ຫຼັງການດຳເນີນການເລືອກຕັ້ງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໂຄສະນາກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຮູ້ຂອງປະຊາຊົນກ່ຽວກັບສິດ ແລະ ພັນທະຂອງພົນລະເມືອງໃນການເລືອກຕັ້ງ, ໂຄສະນາທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ບັນດາອົງການເຈົ້າໜ້າທີ່ຕ້ອງເປັນເຈົ້າການຕໍ່ສູ້, ປົກປັກຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ປອດໃສ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນສື່ສັງຄົມອອນໄລ. ວຽກງານບຸກຄະລາກອນ ຕ້ອງປະຕິບັດຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ພາວະວິໄສ, ຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານ, ຮັບປະກັນໂຄງປະກອບ, ອັດຕາຕາງໜ້າໃຫ້ເໝາະສົມ”.

        ການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XVI ແລະ ຜູ້ແທນສະພາປະຊາຊົນອາຍຸການ  2025 – 2031 ຈະດຳເນີນໃນວັນທີ 15 ມີນາ 2026.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ ຮຽກຮ້ອງເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕ່ໍ

ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ ຮຽກຮ້ອງເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕ່ໍ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມາເລເຊຍ ກໍ່ເນັ້ນໜັ້ກເຖິງບັນດາບຸລິມະສິດ ໃນການຮ່ວມມືທີ່ແທ້ຈິງຄືການເຊື່ອມຕໍ່, ການຄຳ້ປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານ ສະບຽງອາຫານ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ການສຶກສາ, ການແພດສາທາລະນະສຸກ ແລະດິນຟ້າອາກາດ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top