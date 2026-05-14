ຂ່າວສານ
ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ: ຫັນເປັນດີຈີຕອນຢ່າງແທ້ຈິງ, ຍົກສູງປະສິດທິຜົນການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ
ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນທີ່ວາລະເຮັດວຽກ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ: ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນການລົງທຶນດ້ານຊອັບແວ, ລະບົບ ຫຼື ພື້ນຖານເຕັກໂນໂລຢີເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງຕ້ອງສ້າງການປ່ຽນແປງຢ່າງແທ້ຈິງໃນແບບວິທີເຮັດວຽກ, ຄຸນນະພາບການເປັນເສນາທິການ, ປະສິດທິຜົນການເຄື່ອນໄຫວ. ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ບໍ່ແມ່ນຄຳຂວັນເທົ່ານັ້ນ ຫາກຕ້ອງເຮັດຢ່າງແທ້ຈິງ, ນຳເຂົ້າໃຊ້ການຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
ກ່ຽວກັບການໝູນໃຊ້ປັນຍາປະດິດ (AI) ໃນໄລຍະ 2026 – 2027, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດກໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສ້າງລະບົບນິເວດການຮ່ວມມືຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ເຊື່ອມຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ກັບບັນດາລັດຖະສະພາໃນໂລກ ແລະ ປະຊາຄົມ AI ຢູ່ ຫວຽດນາມ.
“ຄຳຖາມຕັ້ງມາແມ່ນ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ຕ້ອງເຮັດຫຍັງແດ່, ເຮັດຄືແນວໃດ ເພື່ອຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ໝູນໃຊ້ປັນຍາປະດິດ (AI) ຢ່າງແທ້ຈິງກວ່າ, ດີກວ່າອີກ. ຖ້າເຮັດສິ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ພວກເຮົາຈຶ່ງຈະແກ້ໄຂບັນດາຈຸດອຸດຕັນກ່ຽວກັບລະບອບລະບຽບການໄດ້”.