Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝິນ: ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ, ຍົກ​ສູງ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ

ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ທີ 13 ພຶດ​ສະ​ພາ, ຢູ່​ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ທ່ານ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝິນ ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ເປັນ​ປະ​ທານ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ຄະ​ນະ​ຊີ້​ນຳ​ຂອງ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາ​ດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ, ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ, ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ, ການຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ​ແຫ່ງ​ຊາດ ແລະ ຄະ​ນະ​ຊີ້​ນຳ​ການ​ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ​ຂອງ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ.
  ບັນ​ຍາ​ກາດ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ (ພາບ: VOV)  

ເມື່ອ​ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ທີ່​ວາ​ລະ​ເຮັດ​ວຽກ, ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝິນ ຊີ້​ແຈ້ງວ່າ: ການ​ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ແມ່ນ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ດ້ານ​ຊ​ອ​ັບ​ແວ​, ລະ​ບົບ ຫຼື ພື້ນ​ຖານ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ຫາກ​ຍັງ​ຕ້ອງ​ສ້າງ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ​ໃນ​ແບບ​ວິ​ທີ​ເຮັດ​ວຽກ, ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ການ​ເປັນ​ເສ​ນາ​ທິ​ການ, ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ. ການ​ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ ບໍ່​ແມ່ນ​ຄຳ​ຂວັນ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ຫາກ​ຕ້ອງ​ເຮັດ​ຢ່າງ​ແທ້​ຈ​ິງ, ນຳ​ເຂົ້າ​ໃຊ້​ການ​ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ.

  ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝິນ ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ທີ່​ການ​ເຮັດ​ວຽກ (ພາບ: VOV)  

ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ໝູນ​ໃຊ້​ປັນ​ຍາ​ປະ​ດິດ (AI) ໃນ​ໄລ​ຍະ 2026 – 2027, ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ກໍ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ສ້າງ​ລະ​ບົບ​ນິ​ເວດ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຢູ່​ພາຍ​ໃນ ແລະ ຕ່າງ​ປະ​ເທດ, ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ກັບ​ບັນ​ດາ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາໃນ​ໂລກ ແລະ ປະ​ຊາ​ຄົມ AI ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ.

“ຄຳ​ຖາມ​ຕັ້ງ​ມາ​ແມ່ນ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ ຕ້ອງ​ເຮັດ​ຫຍັງ​ແດ່, ເຮັດ​ຄື​ແນວ​ໃດ ເພື່ອ​ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ, ໝູນ​ໃຊ້​ປັນ​ຍາ​ປະ​ດິດ (AI) ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງກວ່າ, ດີກວ່າ​ອີກ. ຖ້າ​ເຮັດ​ສິ່ງ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ເປັນ​ຢ່າງ​ດີ ພວກ​ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ຈະແກ້​ໄຂ​ບັນ​ດາ​ຈຸດ​ອຸດ​ຕັນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ລະ​ບອບ​ລະ​ບຽບ​ການ​ໄດ້”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ມານະພະຍາຍາມຊຸກຍູ້ກອງປະຊຸມສຳຫຼວດກວດກາ NPT ໃຫ້ບັນລຸໝາກຜົນຢ່າງແທ້ຈິງ

ຫວຽດນາມ ມານະພະຍາຍາມຊຸກຍູ້ກອງປະຊຸມສຳຫຼວດກວດກາ NPT ໃຫ້ບັນລຸໝາກຜົນຢ່າງແທ້ຈິງ

ຫວຽດນາມ ຈະສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ແລະ ຕັ້ງໜ້າປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ຄວາມມານະພະຍາຍາມໃນການບູລະນະ, ຍົກສູງປະສິດທິຜົນການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ເວົ້າລວມ ແລະ ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ເວົ້າສະເພາະ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top