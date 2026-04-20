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ຂ່າວສານ

ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝິນ ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ອີ​ຕາ​ລີ ແລະ ຕວັກ​ກີ ຢ່າງ​ຈົບ​ງາມ

ດ້ວຍ​ບັນ​ດາ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ທີ່​ແທດ​ຈິງ, ກາ​ນ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ ໄດ້​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ກັບ​ບັນ​ດາ​ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງຫຼາຍ​ຝ່າຍ, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນວ່າ ຫວຽດ​ນາມ ມີ​ບັນ​ດາ​ການ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ຢ່າງ​ແທດ​ຈິງ, ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ ແລະ ມີ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ.
  ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ເຈິ່​ນ​ແທັງ​ເໝິນ ແລະ ພັນ​ລະ​ຍາ ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ ຢູ່ ອີ​ຕາ​ລີ ແລະ ຕວັກ​ກີ ຢ່າງ​ຈົບ​ງາມ (ພາບ: daibieunhandan.vn)  

ຕອນ​ຄ່ຳ​ວັນ​ທີ 18 ເມ​ສາ, ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝິນ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ພັນ​ລະ​ຍາ ທ່ານ​ນາງ ຫງວຽນ​ທິ​ແທັງ​ງາ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທນ​ຂັ້ນ​ສູງ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ເດີນ​ທາງ​ມາຮອດ​ສະ​ໜາມ​ບິນ​ ໂນ້ຍ​ບາຍ, ຮ່າ​ໂນ້ຍ ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ມັດ​ຊາ​ໃຫຍ່ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ​ສາ​ກົນ ຄັ້ງ​ທີ 152 (IPU) ຢູ່ Istanbul ປະ​ເທດ ຕວັກ​ກີ, ດຳ​ເນີນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ສອງ​ຝ່າຍ​ຈຳ​ນວນ​ໜຶ່ງ​ຢູ່ ຕວັກ​ກີ ແລະ ຢ້ຽມ​ຢາມ ສ. ອີ​ຕາ​ລີ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ​ແຕ່​ວັນ​ທີ 11 ເມ​ສາ - 17 ເມ​ສາ 2026 ຢ່າງ​ຈົບ​ງາມ.

ດ້ວຍ​ບັນ​ດາ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ທີ່​ແທດ​ຈິງ, ກາ​ນ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ ໄດ້​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ກັບ​ບັນ​ດາ​ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງຫຼາຍ​ຝ່າຍ, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນວ່າ ຫວຽດ​ນາມ ມີ​ບັນ​ດາ​ການ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ຢ່າງ​ແທດ​ຈິງ, ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ ແລະ ມີ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ.

ຜ່ານ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ສອງ​ປະ​ເທດ, ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ​ບັນ​ດາ​ອົງ​ການ​ສ້າງ​ກົດ​ໝາຍ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຍູ້​ແຮງ​ນັບ​ທັງ​ດ້ານ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ, ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ​ໃນ​ທຸກ​ຂົງ​ເຂດ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ, ເສດ​ຖະ​ກິດ, ການ​ຄ້າ, ການ​ລົງ​ທຶນ ສ້າງ​ກຳ​ລັງ​ໜູນ​ໃໝ່ ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໃນ​ຫຼາຍ​ຂົງ​ເຂດ​ທີ່​ມີ​ກຳ​ລັງ​ບົ່ມ​ຊ້ອນ, ເຊັ່ນ: ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາດ - ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ, ການ​ສຶກ​ສາ - ບຳ​ລຸງ​ສ້າງ, ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ ແລະ ການ​ພົວ​ພັນ​ແລ​ກ່​ປຽນ​ປະ​ຊາ​ຊົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອີ​ຣານ ພວມ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ບັນ​ດາ​ຂໍ້​ສະ​ເໜີ​ໃໝ່​ຈາກ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ

ອີ​ຣານ ພວມ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ບັນ​ດາ​ຂໍ້​ສະ​ເໜີ​ໃໝ່​ຈາກ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ

ວັນ​ທີ 18 ເມ​ສາ, ສະ​ພາ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ສູງ​ສຸດ ອີ​ຣານ ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ ພວມ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ບັນ​ດາ​ຂໍ້​ສະ​ເໜີ​ໃໝ່​ຈາກ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ພ້ອມ​ທັງ​ຢັ້ງ​ຢືນ​ຈະ​ບໍ່​ປະ​ນິ​ປະ​ນອມ​ໃນ​ວິ​ວັດ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ກັບ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ.
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