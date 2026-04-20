ຂ່າວສານ
ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມ ອີຕາລີ ແລະ ຕວັກກີ ຢ່າງຈົບງາມ
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 18 ເມສາ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ພ້ອມດ້ວຍພັນລະຍາ ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິແທັງງາ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເດີນທາງມາຮອດສະໜາມບິນ ໂນ້ຍບາຍ, ຮ່າໂນ້ຍ ສິ້ນສຸດການປະຕິບັດງານເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ລັດຖະສະພາສາກົນ ຄັ້ງທີ 152 (IPU) ຢູ່ Istanbul ປະເທດ ຕວັກກີ, ດຳເນີນການເຄື່ອນໄຫວສອງຝ່າຍຈຳນວນໜຶ່ງຢູ່ ຕວັກກີ ແລະ ຢ້ຽມຢາມ ສ. ອີຕາລີ ຢ່າງເປັນທາງການແຕ່ວັນທີ 11 ເມສາ - 17 ເມສາ 2026 ຢ່າງຈົບງາມ.
ດ້ວຍບັນດາການເຄື່ອນໄຫວທີ່ແທດຈິງ, ການປະຕິບັດງານ ໄດ້ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ກັບບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງຫຼາຍຝ່າຍ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຫວຽດນາມ ມີບັນດາການປະກອບສ່ວນຢ່າງແທດຈິງ, ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ.
ຜ່ານການຢ້ຽມຢາມສອງປະເທດ, ສາຍພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາອົງການສ້າງກົດໝາຍໄດ້ຮັບການຍູ້ແຮງນັບທັງດ້ານຄຸນນະພາບ, ປະສິດທິຜົນໃນທຸກຂົງເຂດລັດຖະສະພາ, ເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນ ສ້າງກຳລັງໜູນໃໝ່ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນຫຼາຍຂົງເຂດທີ່ມີກຳລັງບົ່ມຊ້ອນ, ເຊັ່ນ: ການປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ການສຶກສາ - ບຳລຸງສ້າງ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ການພົວພັນແລກ່ປຽນປະຊາຊົນ.