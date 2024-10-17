ຂ່າວສານ
ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ພົບປະກັບຄະນະຜູ້ແທນທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນ ວື່ອາຢິງ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 16 ຕຸລາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໄດ້ພົບປະກັບໝູ່ຄະນະ, ສ່ວນບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບການລາງວັນ ວື່ອາຢິງ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 25 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງກອງທຶນການສຶກສາ ວື່ອາຢິງ, 15 ປີແຫ່ງວັນຈັດການມອບລາງວັນ ວື່ອາຢິງ.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໄດ້ສະແດງຄວາມປະທັບໃຈຕໍ່ເລື່ອງນັບແຕ່ປີ 2009 ກອງທຶນຈັດການມອບລາງວັນວື່ອາຢິງ ເພື່ອແນໃສ່ຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນບັນດາສ່ວນບຸກຄົນ, ໝູ່ຄະນະທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນໃນການຮ່ຳຮຽນ, ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ວັດທະນະທຳສິລະປະ, ກິລາ, ການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ…ນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດຢ່າງແທ້ຈິງມາໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເຂດພູດອຍ ແລະ ທະເລໝູ່ເກາະ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ສະເໜີວ່າ:
ບັນດາໝູ່ຄະນະ, ສ່ວນບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນ ຈົ່ງເສີມຂະຫຍາຍບັນດາຜົນສຳເລັດທີ່ບັນລຸໄດ້, ສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນເຫື່ອແຮງ, ພູມປັນຍາຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ເຂົ້າໃນການກໍ່ສ້າງໝູ່ບ້ານ, ບ້ານເກີດເມືອງນອນ, ປະເທດຊາດໃຫ້ນັບມື້ນັບສວຍງາມ. ຂ້າພະເຈົ້າສະເໜີ ຊາວໜຸ່ມສູນກາງສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນຳ, ສ້າງເງື່ອນໄຂເພື່ອໃຫ້ກອງທຶນການສຶກສາ ວື່ອາຢິງ ແຜ່ຂະຫຍາຍ ຈິດໃຈສາມັກຄີ, ແບ່ງປັນ, ຮັກແພງເຊິ່ງກັນແລະກັນຢ່າງແຮງ; ປະກອບສ່ວນສ້າງແຫຼ່ງບຸກຄະລາກອນໜຸ່ມທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນການປະຕິບັດພາລະກິດແຫ່ງການຫັນປະເທດຊາດເປັນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ທັນສະໄໝ.