Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ: ຮ່າ​ໂນ້ຍ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຢ່າງ​​ບຸກ​ທະ​ລຸ,ສ້າງ​ກຳ​ລັງ​ໜູນ​ນຳ​ໜ້າ​ທົ່ວ​ເຂດ, ທົ່ວ​ປະ​ເທດ

ຮ່າໂນ້ຍຕ້ອງສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍຈິດໃຈປ່ຽນແປງໃໝ່ໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະພາປະຊາຊົນ, ຍາມໃດກໍ່ຕ້ອງແມ່ນແບບຢ່າງດີເດັ່ນ, ມີການພັດທະນາຢ່າງບຸກທະລຸ.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ

ນີ້ແມ່ນຄຳຮຽກຮ້ອງ ຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ທີ່ໄດ້ຍົກອອກມາຢູ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 20 ຂອງສະພາປະຊາຊົນ ນະຄອນຮ່າໂນ້ຍ ຊຸດທີ XVI ທີ່ໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 9 ທັນວາ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ວາລະໄຂກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ເນັ້ນໜັກວ່າ ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 20, ສະພາປະຊາຊົນນະຄອນຮ່າໂນ້ຍ ອາຍຸການ 2021 – 2026 ໄດ້ດຳເນີນໃນສະພາບການພັກ ແລະ ລັດ ຫາກໍ່ຮັບຮອງເອົາບັນດາແຜນນະໂຍບາຍ, ລັດຖະນະໂຍບາຍສຳຄັນກ່ຽວກັບການພັດທະນາ, ເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງປະເທດຊາດ. ທ່ານ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເນັ້ນໜັກວ່າ:

ທາງນະຄອນຕ້ອງປະຕິບັດຢ່າງຂ້ຽວຂາດກ່ວາອີກໃນການປັບປຸງໂຄງປະກອບພື້ນຖານເສດຖະກິດຕິດພັນກັບການປ່ຽນແປງໃໝ່ຮູບແບບການເຕີບໂຕ, ສຸມໃສ່ໃຫ້ບຸລິມະສິດແຫຼ່ງກຳລັງເພື່ອປະຕິບັດສຳເລັດບັນດາບາດກ້າວບຸກທະລຸຍຸດທະສາດ, ແກ້ໄຂຈຸດອຸດຕັນກ່ຽວກັບລະບອບລະບຽບການ, ສ້າງໂຄງປະກອບພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ. ເປັນເຈົ້າການໃນການປະກາດໃຊ້ບັນດາກົນໄກ, ນະໂຍບາຍຜັນຂະຫຍາຍການປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍນະຄອນຫຼວງປີ 2025 ດ້ວຍບັນດາກົນໄກ, ນະໂຍບາຍພິເສດເພື່ອພັດທະນາຮ່າໂນ້ຍຢ່າງບຸກທະລຸ, ສ້າງກຳລັງໜູນນຳໜ້າທົ່ວເຂດ, ທົ່ວປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 10 ຂອງສະພາແຂ່ງຂັນ - ມອບລາງວັນສູນກາງ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 10 ຂອງສະພາແຂ່ງຂັນ - ມອບລາງວັນສູນກາງ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ຍ້ອນຄວາມມານະພະຍາຍາມຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງຂ້ຽວຂາດ, ຄົບຊຸດ, ມີຈຸດສຸມ, ຈຸດໃຈກາງບັນດາໜ້າທີ່, ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍລວມທີ່ໄດ້ວາງອອກໃນປີນີ້ໂດຍພື້ນຖານ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top