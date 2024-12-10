ຂ່າວສານ
ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ: ຮ່າໂນ້ຍພັດທະນາຢ່າງບຸກທະລຸ,ສ້າງກຳລັງໜູນນຳໜ້າທົ່ວເຂດ, ທົ່ວປະເທດ
ນີ້ແມ່ນຄຳຮຽກຮ້ອງ ຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ທີ່ໄດ້ຍົກອອກມາຢູ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 20 ຂອງສະພາປະຊາຊົນ ນະຄອນຮ່າໂນ້ຍ ຊຸດທີ XVI ທີ່ໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 9 ທັນວາ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ວາລະໄຂກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ເນັ້ນໜັກວ່າ ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 20, ສະພາປະຊາຊົນນະຄອນຮ່າໂນ້ຍ ອາຍຸການ 2021 – 2026 ໄດ້ດຳເນີນໃນສະພາບການພັກ ແລະ ລັດ ຫາກໍ່ຮັບຮອງເອົາບັນດາແຜນນະໂຍບາຍ, ລັດຖະນະໂຍບາຍສຳຄັນກ່ຽວກັບການພັດທະນາ, ເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງປະເທດຊາດ. ທ່ານ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເນັ້ນໜັກວ່າ:
ທາງນະຄອນຕ້ອງປະຕິບັດຢ່າງຂ້ຽວຂາດກ່ວາອີກໃນການປັບປຸງໂຄງປະກອບພື້ນຖານເສດຖະກິດຕິດພັນກັບການປ່ຽນແປງໃໝ່ຮູບແບບການເຕີບໂຕ, ສຸມໃສ່ໃຫ້ບຸລິມະສິດແຫຼ່ງກຳລັງເພື່ອປະຕິບັດສຳເລັດບັນດາບາດກ້າວບຸກທະລຸຍຸດທະສາດ, ແກ້ໄຂຈຸດອຸດຕັນກ່ຽວກັບລະບອບລະບຽບການ, ສ້າງໂຄງປະກອບພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ. ເປັນເຈົ້າການໃນການປະກາດໃຊ້ບັນດາກົນໄກ, ນະໂຍບາຍຜັນຂະຫຍາຍການປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍນະຄອນຫຼວງປີ 2025 ດ້ວຍບັນດາກົນໄກ, ນະໂຍບາຍພິເສດເພື່ອພັດທະນາຮ່າໂນ້ຍຢ່າງບຸກທະລຸ, ສ້າງກຳລັງໜູນນຳໜ້າທົ່ວເຂດ, ທົ່ວປະເທດ.