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ຂ່າວສານ

ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ: ຕ້ອງ​ຍົກ​ສູງ​ລັກ​ສະ​ນະ​ເປັນ​ມື​ອາ​ຊີບ, ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ໃນ​ວຽກ​ງານ​ສ້າງ​ກົດ​ໝາຍ

ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 8, ສະພາແຫ່ງຊາດຈະພິຈາລະນາ, ຕັດສິນ ຫຼາຍບັນຫາສຳຄັນຄື: ແຜນນະໂຍບາຍປັບປຸງການວາງແຜນຜັງນຳໃຊ້ທີ່ດິນໄລຍະ 2021 – 2030 ແລະ ວິໄສທັດຮອດປີ 2050; ແຜນນະໂຍບາຍລົງທຶນໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງ ເໜືອ - ໃຕ້.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ

ໂດຍສືບຕໍ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 38 ຂອງ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 14 ຕຸລາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານປະທານ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ, ບັນດາສະມາຊິກໃນຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບການກະກຽມໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 8 ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ວາລະປະຊຸມ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 8, ສະພາແຫ່ງຊາດຈະພິຈາລະນາ, ຕັດສິນ ຫຼາຍບັນຫາສຳຄັນຄື: ແຜນນະໂຍບາຍປັບປຸງການວາງແຜນຜັງນຳໃຊ້ທີ່ດິນໄລຍະ 2021 – 2030 ແລະ ວິໄສທັດຮອດປີ 2050; ແຜນນະໂຍບາຍລົງທຶນໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງ ເໜືອ - ໃຕ້. ເພາະສະນັ້ນ, ລັກສະນະເປັນມືອາຊີບ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນວຽກງານສ້າງກົດໝາຍແມ່ນສຳຄັນທີ່ສຸດ. ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ພວກເຮົາ ຕ້ອງຄ່ອຍໆຍົກສູງລັກສະນເປັນມືອາຊີບ ແລະ ລັກສະນະມີຄຸນນະພາບ ໃນວຽກງານສ້າງກົດໝາຍ, ຕ້ອງປະຕິບັດຢ່າງລະອຽດນັບແຕ່ຂັ້ນຕອນຮຽບຮຽງເອກະສານ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເຈິ່ນ​ຮົ່ງ​ຮາ​ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ປະ​ທານ​ກຸ່ມ​ບໍ​ລິສັດ​​ເສັ້ນທາງ​ລົດ​ໄຟ​ຈີນ

ທ່ານ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເຈິ່ນ​ຮົ່ງ​ຮາ​ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ປະ​ທານ​ກຸ່ມ​ບໍ​ລິສັດ​​ເສັ້ນທາງ​ລົດ​ໄຟ​ຈີນ

ວັນທີ 14 ຕຸລາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ (ຮ່າໂນ້ຍ), ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Chen Yun, ປະທານກຸ່ມບໍລິສັດເສັ້ນທາງລົດໄຟຈີນ (CREC).
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