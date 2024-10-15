ຂ່າວສານ
ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ: ຕ້ອງຍົກສູງລັກສະນະເປັນມືອາຊີບ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນວຽກງານສ້າງກົດໝາຍ
ໂດຍສືບຕໍ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 38 ຂອງ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 14 ຕຸລາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານປະທານ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ, ບັນດາສະມາຊິກໃນຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບການກະກຽມໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 8 ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ວາລະປະຊຸມ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 8, ສະພາແຫ່ງຊາດຈະພິຈາລະນາ, ຕັດສິນ ຫຼາຍບັນຫາສຳຄັນຄື: ແຜນນະໂຍບາຍປັບປຸງການວາງແຜນຜັງນຳໃຊ້ທີ່ດິນໄລຍະ 2021 – 2030 ແລະ ວິໄສທັດຮອດປີ 2050; ແຜນນະໂຍບາຍລົງທຶນໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງ ເໜືອ - ໃຕ້. ເພາະສະນັ້ນ, ລັກສະນະເປັນມືອາຊີບ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນວຽກງານສ້າງກົດໝາຍແມ່ນສຳຄັນທີ່ສຸດ. ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ພວກເຮົາ ຕ້ອງຄ່ອຍໆຍົກສູງລັກສະນເປັນມືອາຊີບ ແລະ ລັກສະນະມີຄຸນນະພາບ ໃນວຽກງານສ້າງກົດໝາຍ, ຕ້ອງປະຕິບັດຢ່າງລະອຽດນັບແຕ່ຂັ້ນຕອນຮຽບຮຽງເອກະສານ.