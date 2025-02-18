ຂ່າວສານ
ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ: “ກຳມະກອນທີ່ເປັນແມ່ນບັນດາແບບຢ່າງທີ່ດີຕ້ອງແຜ່ກະຈາຍບົດຮຽບປະສົບການ, ຈິດໃຈປ່ຽນແປງໃໝ່”
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 16 ກຸມພາ, ຢູ່ຫໍມິດຕະພາບ ຫວຽດໂຊ, ທີ່ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມທົ່ວປະເທດຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນກຳມະກອນຜູ້ອອກແຮງງານດີເດັ່ນ 95 ຄົນທີ່ແມ່ນສະມາຊິກພັກກອມມູນິດຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ1 - ປີ 2025 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ກຳມະກອນແບບຢ່າງທີ່ດີເດັ່ນປະຈັນບານ”. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ລາຍການ.
ຢູ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານສະແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ໃນບັນດາຜົນສຳເລັດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງປະເທດຊາດ ໃນຊຸມປີຜ່ານມາໄດ້ມີການປະກອບສວ່ນສຳຄັນຂອງອົງການກຳມະບານ ແລະ ສະມາຊິກກຳທະຍ່ຮ, ກຳມະກອນ, ຊາວຜູ້ອອກແຮງງານໃນທົ່ວປະເທດ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຕີລາຄາສູງ ກຳມະກອນຜູ້ອອກແຮງງານດີເດັ່ນເຊິ່ງແມ່ນສະມາຊິກພັກທີ່ໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນ, ຖືນີ້ແມ່ນບັນດາແບບຢ່າງດີເດັ່ນໃນຖັນແຖວກຳມະກອນສະມາຊິກພັກໃນທົ່ວປະເທດ, ຍາມໃດກໍ່ແມ່ນແບບຢ່າງທີ່ດີໃນການປະຕິບັດວຽກງານ ແລະ ທຸກການເຄື່ອນໄຫວ, ມີຂໍ້ສະເໜີ, ຂໍ້ລິເລີ່ມ, ມາດຕະການປ່ຽນແປງໃໝ່, ມີປະສິດທິຜົນໃນການອອກແຮງງານທຳການຜະລິດ. ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ສະຫະພັນໃຫຍ່ແຮງງານ ຫວຽດນາມ, ພະນັກງານກຳມະບານ, ສະມາຊິກກຳມະບານ, ຊາວຜູ້ອອກແຮງງານຕ້ອງແຜ່ກະຈາຍຈິດໃຈຕັ້ງໜ້າ, ແງ່ຫວັງບືນຕົວຂຶ້ນ, ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ເຈດຈຳນົງຄວາມຕັດສິນໃຈໃໝ່, ບັນຍາກາດໃໝ່ໃນກຳມະກອນຊາວຜູ້ອອກແຮງງານໝົດທຸກຄົນ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນບັນດາສານຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ກໍ່ຄືແຜນນະໂຍບາຍໃນການຊີ້ນຳນຳພາຂອງພັກກ່ຽວກັບສັງກາດບຸກບືນຂອງຊາດ.