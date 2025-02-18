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ຂ່າວສານ

ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ: “ກຳ​ມະ​ກອນ​​ທີ່​ເປັນແມ່ນ​ບັນ​ດາ​ແບບຢ່າງ​ທີ່​ດີ​ຕ້ອງ​ແຜ່​ກະ​ຈາຍ​ບົດ​ຮຽບ​ປະ​ສົບ​ການ, ຈິດ​ໃຈ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໃໝ່”

ໃນບັນດາຜົນສຳເລັດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງປະເທດຊາດ ໃນຊຸມປີຜ່ານມາໄດ້ມີການປະກອບສວ່ນສຳຄັນຂອງອົງການກຳມະບານ ແລະ ສະມາຊິກກຳທະຍ່ຮ, ກຳມະກອນ, ຊາວຜູ້ອອກແຮງງານໃນທົ່ວປະເທດ.
ທ່ານປະທານສະແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: quochoi.vn)

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 16 ກຸມພາ, ຢູ່ຫໍມິດຕະພາບ ຫວຽດໂຊ, ທີ່ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມທົ່ວປະເທດຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນກຳມະກອນຜູ້ອອກແຮງງານດີເດັ່ນ 95 ຄົນທີ່ແມ່ນສະມາຊິກພັກກອມມູນິດຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ1 - ປີ 2025 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ກຳມະກອນແບບຢ່າງທີ່ດີເດັ່ນປະຈັນບານ”. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ລາຍການ.

ຢູ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານສະແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ໃນບັນດາຜົນສຳເລັດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງປະເທດຊາດ ໃນຊຸມປີຜ່ານມາໄດ້ມີການປະກອບສວ່ນສຳຄັນຂອງອົງການກຳມະບານ ແລະ ສະມາຊິກກຳທະຍ່ຮ, ກຳມະກອນ, ຊາວຜູ້ອອກແຮງງານໃນທົ່ວປະເທດ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຕີລາຄາສູງ ກຳມະກອນຜູ້ອອກແຮງງານດີເດັ່ນເຊິ່ງແມ່ນສະມາຊິກພັກທີ່ໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນ, ຖືນີ້ແມ່ນບັນດາແບບຢ່າງດີເດັ່ນໃນຖັນແຖວກຳມະກອນສະມາຊິກພັກໃນທົ່ວປະເທດ, ຍາມໃດກໍ່ແມ່ນແບບຢ່າງທີ່ດີໃນການປະຕິບັດວຽກງານ ແລະ ທຸກການເຄື່ອນໄຫວ, ມີຂໍ້ສະເໜີ, ຂໍ້ລິເລີ່ມ, ມາດຕະການປ່ຽນແປງໃໝ່, ມີປະສິດທິຜົນໃນການອອກແຮງງານທຳການຜະລິດ. ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ສະຫະພັນໃຫຍ່ແຮງງານ ຫວຽດນາມພະນັກງານກຳມະບານສະມາຊິກກຳມະບານຊາວຜູ້ອອກແຮງງານຕ້ອງແຜ່ກະຈາຍຈິດໃຈຕັ້ງໜ້າແງ່ຫວັງບືນຕົວຂຶ້ນຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈເຈດຈຳນົງຄວາມຕັດສິນໃຈໃໝ່ບັນຍາກາດໃໝ່ໃນກຳມະກອນຊາວຜູ້ອອກແຮງງານໝົດທຸກຄົນເປັນຕົ້ນແມ່ນບັນດາສານຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ກໍ່ຄືແຜນນະໂຍບາຍໃນການຊີ້ນຳນຳພາຂອງພັກກ່ຽວກັບສັງກາດບຸກບືນຂອງຊາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຕ້ອງ​ມີ​ກົນ​ໄກ, ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ພິ​ເສດ​ເພື່ອ​ພ​ັດ​ທະ​ນາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ, ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ ແລະ ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ

ຕ້ອງ​ມີ​ກົນ​ໄກ, ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ພິ​ເສດ​ເພື່ອ​ພ​ັດ​ທະ​ນາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ, ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ ແລະ ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດສ່ວນຫຼາຍໄດ້ເຫັນດີຕໍ່ຫຼາຍນະໂຍບາຍໂດຍລັດຖະບານສະເໜີໃນຮ່າງມະຕິວ່າດ້ວຍການທົດລອງປະຕິບັດບາງນະໂຍບາຍແກ້ໄຂຂໍ້ຕິດຂັດໃນການເຄື່ອນໄຫວດ້ານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ.
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