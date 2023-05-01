ຂ່າວສານ
ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມ ສາມປະເທດ ອາເມລິກາ ລາຕິນ
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 29 ເມສາ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ມາຮອດ ຮ່າໂນ້ຍ, ສິ້ນສຸດ ການຢ້ຽມຢາມ 3 ປະເທດ ຢູ່ທະວີບອາເມລິກາລາຕິນ ແມ່ນ ສ.ກຸຍບາ, ສ.ອາກຊັງຕິນ ແລະ ສ.ອູຣູກວາຍຕາເວັນອອກ
ການຢ້ຽມຢາມຢ່າງເປັນທາງການຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ສ.ກຸຍບາ, ສ.ອາກຊັງຕິນ, ສ.ອູຣູກວາຍຕາເວັນອອກ ແມ່ນບາດກ້າວປະຕິບັດການຫັນແຜນນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 13 ຂອງພັກ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ, ນັ້ນແມ່ນເພີ່ມທະວີການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືມາແຕ່ດົນນານຢູ່ ທະວີບອາເມລິກາ ລາຕິນ.
ດ້ວຍເກືອບ 80 ການເຄື່ອນໄຫວຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ, ກ່ວາ 40 ການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນດາສະມາຊິກໃນຄະນະແມ່ນຂຶ້ນກັບບັນດາຄະນະ, ກະຊວງ, ຂະແໜງການສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, ວິສາຫະກິດ ແລະ ມີ ຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມື ເກືອບ30 ສະບັບໄດ້ຮັບການລົງນາມ, ການຢ້ຽມຢາມບັນລຸໄດ້ໝາກຜົນທີ່ແທດຈິງ, ຮອບດ້ານໃນທຸກຊ່ອງທາງພັກ, ລັດຖະບານ, ສະພາແຫ່ງຊາດ, ການພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ ແລະ ໃນທຸກເສົາຄ້ຳການພົວພັນຈາກການເມືອງ, ການທູດ, ການຮ່ວມມືທາງດ້ານລັດຖະສະພາ, ການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ວິທະຍາສາດ - ເຕັກໂນໂລຢີ, ການສຶກສາ, ບຳລຸງສ້າງ, ພົວພັນແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ - ສິລະປະ, ການຮ່ວມມືດ້ານທ້ອງຖິ່ນ.