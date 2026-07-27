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ຂ່າວສານ

ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຖະ​ຫວາຍ​ທູບ​ທຽນ​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຮູ້​ບຸ​ນ​ຄຸນ​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ນັກ​ວິ​ລະ​ຊົນ​ຢູ່​ນະ​ຄອນ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝິ້ນ ແລະ ຄະ​ນະ​ປະ​ຕິ​ບັດງານ ​ໄດ້​ຈູດ​ທູບ​ໃຕ້​ທຽນ ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຮູ້​ບຸ​ນ​ຄຸນ​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ນັກ​ວິ​ລະ​ຊົນ​ເສຍ​ສະຫຼະ​ຊີ​ວິດ​ເພື່ອ​ຊາດ​ເພື່ອ​ພາ​ລະ​ກິດ​ແຫ່ງ​ການ​ປົດ​ປ່ອຍ​ຊາດ, ທ້ອນ​ໂຮມ​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ພາບ
  ທ່າ​ນ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝິ້ນ ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດນາມຈູດ​ທູບ​ໃຕ້​ທຽນ​ຢ​ູ່ຫໍ​ວາງ​ສີ​ລາ​ລຶກ​ບັນ​ດາ​ນັກ​ວິ​ລະ​ຊົນ​ເສຍ​ສະຫຼະ​ຊີ​ວິດ​ເພື່ອ​ຊາດ (ພາບ: VNA)  

ເນື່ອງ​ໃນ​ໂອ​ກາດວັນລະນຶກ 79 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ທະ​ຫານ​ເສຍ​ອົງ​ຄະ - ນັກ​ຮົບ​ເສຍ​ສະຫຼະ​ຊີ​ວິ​ດ​ເພື່ອ​ຊາດ ,ຕອນ​ບ່າຍ​ວັນ​ທີ 26 ກໍ​ລະ​ກົດ, ຢູ່​ນະ​ຄອນ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ທ່າ​ນ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝິ້ນ ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດນາມ ​ໄດ້​ໄປ​ວາງ​ພວງ​ມາ​ລາ, ຈູດ​ທູບ​ໃຕ້​ທຽນ​ຢູ່​ອະ​ນຸ​ສາ​ວະ​ລີ​ຮູບ​ປັ້ນ​ ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ເຈິ່ນ​ຝູ, ຫໍ​ວາງ​ສີ​ລາ​ລຶກ​ບັນ​ດາ​ນັກ​ວິ​ລະ​ຊົນ​ເສຍ​ສະຫຼະ​ຊີ​ວິດ​ເພື່ອ​ຊາດ, ຫໍເກັບອັດຖິນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ, ບ່ອນໄຫວ້ບູຊານັກວິລະຊົນເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ ເລທິຣຽງ ແລະ ນັກວິລະຊົນເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ ເຈິ່ນວັນກຽວ, ພ້ອມ​ກັບ​ນັ້ນ​ກໍ່​ລົງ​ຢື້​ຢາມ​ຖາມ​ຂ່າ​ວ, ລະ​ດົມ​ກຳ​ລັງ​ໃຈ​ບັນ​ດາ​ກຳ​ລັງທີ່​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ຄົ້ນ​ຫາ, ທ້ອນ​ໂຮມ​ອັດ​ຖິ​ນັກ​ຮົບ​ເສຍ​ສະຫຼະ​ຊີ​ວິດ​ເພື່ອ​ຊາດ​ຢູ່​ສວນ​ສ​າ​ທາ​ລະ​ນະ ​ເລ​ທິ​ຣຽງ. ໂດຍ​ມີ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຂອງ ​ທ່ານ ​ເຈິ່ນ​ເກິມ​ຕູ ຜູ້​ປະ​ຈຳ​ການ​ຄະ​ນະ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ.

ໃນ​ບັນ​ຍາ​ກາດ​ອັນເຄັ່ງຂຶມ ແລະ ຕື້ນ​ຕັນ​ໃຈ, ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝິ້ນ ແລະ ຄະ​ນະ​ປະ​ຕິ​ບັດງານ ​ໄດ້​ຈູດ​ທູບ​ໃຕ້​ທຽນ ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຮູ້​ບຸ​ນ​ຄຸນ​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ນັກ​ວິ​ລະ​ຊົນ​ເສຍ​ສະຫຼະ​ຊີ​ວິດ​ເພື່ອ​ຊາດ​ເພື່ອ​ພາ​ລະ​ກິດ​ແຫ່ງ​ການ​ປົດ​ປ່ອຍ​ຊາດ, ທ້ອນ​ໂຮມ​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ພາບ, ຕົນເອງຈະດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ, ອອກ​ແຮງ​ງານ ແລະ ອຸທິດ​ສ່ວນດ້ວຍ​ທຸກ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ ແລະ ຈິດ​ໃຈ​ຂອງ​ຕົນ, ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ກຳ​ລັງ​ແຮງ​ສາ​ມັກ​ຄີ, ຮັກ​ສາ​ຄຸນ​ທາດ​ການ​ເມືອງ, ອົດທົນຕໍ່​​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ, ມີ​ຄວາມ​ໝັ້ນທ່ຽງ​ຕໍ່​ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ, ປະ​ກ​ອບ​ສ່ວນ​ສ້າງ​ບ້ານ​ເກີດ​ເມືອງນອນ, ປະ​ເທດ​ຊາດ​ໃຫ້ນັບ​ມື້​ນັບ​ເຂັ້ມ​ແຂງ, ສົມ​ກັບ​​ການ​ເສຍ​ສະຫຼະ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ຄົນ​ລຸ້ນ​ກ່ອນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພິ​ທີ​ຈູດ​ທູບ​ໃຕ້​ທຽນ​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຮູ້​ບຸ​ນ​ຄຸນ​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ນັກ​ວິ​ລະ​ຊົນ​ເສຍ​ສະຫຼະ​ຊີ​ວິດ​ເພື່ອ​ຊາດ​ຢູ່​ສຸ​ສານ ມາຍ​ຢິກ ແລະ ສຸ​ສານ ຮ່າງ​ເຢືອງ

ພິ​ທີ​ຈູດ​ທູບ​ໃຕ້​ທຽນ​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຮູ້​ບຸ​ນ​ຄຸນ​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ນັກ​ວິ​ລະ​ຊົນ​ເສຍ​ສະຫຼະ​ຊີ​ວິດ​ເພື່ອ​ຊາດ​ຢູ່​ສຸ​ສານ ມາຍ​ຢິກ ແລະ ສຸ​ສານ ຮ່າງ​ເຢືອງ

ທ່ານ​ນາງ ບຸຍ​ຮ​ວ່ຽນ​ມາຍ ປະ​ທານ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ແນວ​ໂຮມ​ປະ​ເທດ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ນະ​ຄອນ​ຮ່າ​ໂນ້ຍ ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ ທາງ​ນະ​ຄອນ​ໄດ້​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍຫຼາຍ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຮູ້​ບຸ​ນ​ຄຸນ​ຢ່າງ​ຄົບ​ຊຸດ​ຄື: ຈັດ​ຕັ້ງ​ບັນ​ດາ​ຄະ​ນະ​ລົງ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ຖາ​ມ​ຂ່າວ, ມອບ​ຂອງ​ຂວັນ; ໜູນ​ຊ່ວຍ​ກໍ່​ສ້າງ​ເຮືອນ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ເມດ​ຕາ...
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

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