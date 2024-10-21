ຂ່າວສານ
ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມ ສປປ.ລາວ ຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ AIPA – 45
ດ້ວຍກວ່າ 20 ກິດຈະກຳ, ການຢ້ຽມຢາມ ໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດຢ່າງຈົບງາມ, ປະຕິບັດສຳເລັດທຸກເປົ້າໝາຍ, ຄຳຮຽກຮ້ອງທີ່ໄດ້ວາງອອກ. ການຢ້ຽມຢາມອີກຄັ້ງໜຶ່ງຢັ້ງຢືນແຜນນະໂຍບາຍສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຂອງພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ທີ່ຍາມໃດກໍໃຫ້ບຸລິມະສິດສູງສຸດ ແລະ ຖືເປັນສຳຄັນການພັດທະນາການພົວມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ລາວ. ການຢ້ຽມຢາມຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງເປັນເຈົ້າການ, ຕັ້ງໜ້າ, ການປະກອບສ່ວນຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ພ້ອມກັບລັດຖະສະພາບັນດາປະເທດສະມາຊິກໃນການປັບປຸງບົດບາດເປັນໃຈກາງ, ຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ເປັນເອກະພາບໃນ ອາຊຽນ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 19 ຕຸລາ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານປະທານລັດຖະສະພາ ເບລາຣຸດ Igor Sergeyenko ແລະ ພົບປະກັບທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ໄທ.