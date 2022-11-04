ຂ່າວສານ
ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຕ້ອນຮັບເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະລັດອາຣັບ ເອມມີເລດ ເຂົ້າຢ້ຽມອຳລາ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 3 ພະຈິກ, ຢູ່ສຳນັກງານປະທານປະເທດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໄດ້ຕ້ອນຮັບ ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະລັດອາຣັບ ເອມມີເລດ Obia Saeed Al Dhaheri ເຂົ້າຢ້ຽມອຳລາ ໃນໂອກາດສິ້ນສຸດອາຍຸການປະຕິບັດງານຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກໃຫ້ການຕ້ອນຮັບ ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະລັດອາຣັບ ເອມມີເລດ Obia Saeed Al Dhaheri (ພາບ: TTXVN)
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ຕີລາຄາສູງຕໍ່ບັນດາການປະກອບສ່ວນຂອງທ່ານເອກອັດຄະລັດຖະທູດ ໃນການເພີ່ມທະວີການພົວພັນມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມືຫຼາຍດ້ານ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ສະຫະລັດອາຣັບ ເອມມີເລດ. ຫວຽດນາມ ຕີລາຄາສູງບົດບາດສຳຄັນຂອງ ສະຫະລັດອາຣັບ ເອມມີເລດ ຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ບັນດາເວທີຫຼາຍຝ່າຍ. ສ່ວນທ່ານ Obia Saeed Al Dhaheri ກ່າວຄຳຂອບໃຈ ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ທີ່ສະຫລະເວລາມາຕ້ອນຮັບ ແລະ ຂອບໃຈການນຳບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການຂອງ ຫວຽດນາມ ທີ່ໜູນຊ່ວຍທ່ານໃນໄລຍະປະຕິບັດງານຢູ່ ຫວຽດນາມ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍ່ຢືນຢັນວ່າ ເມື່ອກັບປະເທດ ເຖິງວ່າຈະດຳລົງຕຳແໜ່ງໃດກໍ່ຕາມ, ກໍ່ຈະມານະພະຍາຍາມເປັນຂົວເຊື່ອມຕໍ່ເພື່ອຊຸກຍູ້ການພົວພັນສອງຝ່າຍ.
ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໄດ້ສົ່ງຄຳເຊື້ອເຊີນທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດອາຣັບ ເອມມີເລດ Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan ໃຫ້ກັບມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ໂດຍໄວ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)