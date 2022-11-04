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ຂ່າວສານ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ​ຫວຽດ​ນາມ ຕ້ອນ​ຮັບ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ສະຫະລັດອາຣັບ ເອມມີເລດ ເຂົ້າ​ຢ້ຽມ​ອຳ​ລາ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 3 ພະຈິກ, ຢູ່ສຳນັກງານປະທານປະເທດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໄດ້ຕ້ອນຮັບ ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະລັດອາຣັບ ເອມມີເລດ Obia Saeed Al Dhaheri ເຂົ້າຢ້ຽມອຳລາ ໃນໂອກາດສິ້ນສຸດອາຍຸການປະຕິບັດງານຢູ່ ຫວຽດນາມ.

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 3 ພະຈິກ, ຢູ່ສຳນັກງານປະທານປະເທດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໄດ້ຕ້ອນຮັບ ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະລັດອາຣັບ ເອມມີເລດ Obia Saeed Al Dhaheri ເຂົ້າຢ້ຽມອຳລາ ໃນໂອກາດສິ້ນສຸດອາຍຸການປະຕິບັດງານຢູ່ ຫວຽດນາມ.

    

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກໃຫ້ການຕ້ອນຮັບ ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະລັດອາຣັບ ເອມມີເລດ Obia Saeed Al Dhaheri (ພາບ: TTXVN)

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ຕີລາຄາສູງຕໍ່ບັນດາການປະກອບສ່ວນຂອງທ່ານເອກອັດຄະລັດຖະທູດ ໃນການເພີ່ມທະວີການພົວພັນມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມືຫຼາຍດ້ານ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ສະຫະລັດອາຣັບ ເອມມີເລດ. ຫວຽດນາມ ຕີລາຄາສູງບົດບາດສຳຄັນຂອງ ສະຫະລັດອາຣັບ ເອມມີເລດ ຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ບັນດາເວທີຫຼາຍຝ່າຍ. ສ່ວນທ່ານ Obia Saeed Al Dhaheri ກ່າວຄຳຂອບໃຈ ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ທີ່ສະຫລະເວລາມາຕ້ອນຮັບ ແລະ ຂອບໃຈການນຳບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການຂອງ ຫວຽດນາມ ທີ່ໜູນຊ່ວຍທ່ານໃນໄລຍະປະຕິບັດງານຢູ່ ຫວຽດນາມ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍ່ຢືນຢັນວ່າ ເມື່ອກັບປະເທດ ເຖິງວ່າຈະດຳລົງຕຳແໜ່ງໃດກໍ່ຕາມ, ກໍ່ຈະມານະພະຍາຍາມເປັນຂົວເຊື່ອມຕໍ່ເພື່ອຊຸກຍູ້ການພົວພັນສອງຝ່າຍ.

ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໄດ້ສົ່ງຄຳເຊື້ອເຊີນທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດອາຣັບ ເອມມີເລດ Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan ໃຫ້ກັບມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ໂດຍໄວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊັກຖາມລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານ

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊັກຖາມລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານ

ເນື້ອໃນການຊັກຖາມສຳລັບທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານ ລວມມີ: ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງລັດ, ສ້າງລັດຖະບານດີຈີຕອນ, ອຳນາດການປົກຄອງດີຈີຕອນ.
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