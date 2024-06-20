ຂ່າວສານ
ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ອວຍພັນບັນດານັກຂ່າວອາວຸໂສ
ໃນການອວຍພອນບັນດານັກຂ່າວອາວຸໂສ ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນສື່ມວນຊົນປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຢັ້ງຢືນວ່າ ພັກ, ລັດ ໄດ້ຮັບຮູ້, ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ ຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວທີ່ມີການອຸທິດສ່ວນໃຫ້ແກ່ພາລະກິດສື່ມວນຊົນປະຕິວັດ, ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຂອງພື້ນຖານສື່ມວນຊົນຂອງ ຫວຽດນາມ ເວົ້າສະເພາະ ແລະ ພາລະກິດແຫ່ງການສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດເວົ້າລວມ.
ສ່ວນບັນດານັກຂ່າວອາວຸໂສ ກໍ່ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍ ທ່ານປະທານປະເທດ ທີ່ພັກ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນໄດ້ມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈມອບໝາຍໜ້າທີ່ໃໝ່, ບັນດານັກຂ່າວກໍ່ສະແດງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ທ່ານປະທານປະເທດ ຈະມີການປະກອບສ່ວນຫຼາຍກ່ວາອີກ ໃຫ້ແກ່ພາລະກິດແຫ່ງການສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ. ບັນດານັກຂ່າວຢັ້ງຢືນຈະສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອສື່ມວນຊົນປະຕິວັດ, ເຂົ້າຮ່ວມການສຶກສາຄົນລຸ້ນໜຸ່ມ, ຕັ້ງໜ້າປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາຂອງທົ່ວປະເທດ.