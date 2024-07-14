ຂ່າວສານ
ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ພົບປະເຈລະຈາ ກັບທ່ານປະທານພັກ CPP, ປະທານສະພາສູງ ກຳປູເຈຍ Hun Sen
ທີ່ການພົບປະເຈລະຈາ, ການນຳສອງທ່ານໄດ້ຕີລາຄາສູງບັນດາຜົນງານໃນການຮ່ວມມືເຊິ່ງສອງຝ່າຍບັນລຸໄດ້ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ສອງຝ່າຍໄດ້ສະແດງຄວາມເຄົາລົບນັບຖືການຊ່ວຍເຫຼືອ, ຄວາມສາມັກຄີ, ສະໜິດຕິດພັນ ແລະ ການເສຍສະຫຼະໃຫ້ກັນໃນໄລຍະຕໍ່ສູ້ປົດປ່ອຍຊາດໃນເມືອກ່ອນ ກໍ່ຕືໄລຍະສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ຢັ້ງຢັ້ນນັ້ນແມ່ນ ສັດຈະທຳ ບໍ່ສາມາດປະຕິເສດໄດ້. ທ່ານປະທານ Hun Sen ໄດ້ສະແດງນ້ຳໃຈຄວາມຮັກແພງ,ຈາລຶກການຊ່ວຍເຫຼືອ, ເສຍສະຫຼະຂອງ ຫວຽດນາມໃນການຊ່ວຍເຫຼືອ ກຳປູເຈຍຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກລະບົບດັບສູນເຊື້ອຊາດ Polpot ແລະ ຟື້ນຟູປະເທດ ກຳປູເຈຍ ຄືນໃໝ່.
ນຳການພົວພັນສອງປະເທດພັດທະນາຢ່າງແຮງກ່ວາອີກໃນໄລຍະໃໝ່, ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຕັ້ງໜ້າຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຂໍ້ຕົກລົງຂັ້ນສູງ, ໝາກຜົນຂອງການພົບປະຂັ້ນສູງລະຫວ່າງສອງພັກ, ເພີ່ມທະວີການພົບປະລະຫວ່າງການນຳສອງຝ່າຍ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນລະຫວ່າງການນຳໜຸ່ມ ແລະ ຊາວໜຸ່ມສອງປະເທດ; ເສີມຂະຫຍາຍບັນດາກົນໄກຄະນະກຳມະການປະສົມ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທຳ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກນິກຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ກອງປະຊຸມຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາບັນດາແຂວງຊາຍແດນ.