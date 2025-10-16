Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກື່ອງ ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ອົງ​ການ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວຽກ​ງານ​ກະ​ກຽມ​ໃຫ້​ແກ່​ພິ​ທີ​​ເຊັນ​ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ ຮ່າ​ໂນ້ຍ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 15 ຕຸລາ, ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ໄດ້ເຮັດວຽກກັບບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກ່ຽວກັບວຽກງານກະກຽມໃຫ້ແກ່ພິທີເຊັນສົນທິສັນຍາຂອງ ສປຊ ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນຕ້ານອາດຊະຍາກຳທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ (ສົນທິສັນຍາ ຮ່າໂນ້ຍ). ພິທີເປີດເຊັນຈະດຳເນີນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 25 – 26 ຕຸລາ ຈະມາເຖິງ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ

ບົດລາຍງານຂອງຄະນະຊີ້ນຳພິທີເຊັນສົນທິສັນຍາຂອງ ສປຊ ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນຕ້ານອາດຊະຍາກຳທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໄລ່ຮອດວັນທີ 14 ຕຸລາ ມີ 93 ຄະນະຜູ້ແທນ ໂດຍການນຳຂັ້ນສູງ ແລະ ການນຳກະຊວງຂະແໜງການບັນດາປະເທດເປັນຫົວໜ້າຄະນະ ຢັ້ງຢືນເຂົ້າຮ່ວມເຫດການ ພ້ອມກັບຜູ້ແທນກວ່າ 1.000 ຄົນ ແລະ ສື່ມວນຊົນ. ກະຊວງຕຳຫຼວດ ແລະ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໄດ້ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບອົງການຂອງ ສປຊ ກ່ຽວກັບຢາເສບຕິດ ແລະ ອາດຊະຍາກຳ (UNODC) ສ້າງລາຍການໃຫ້ແກ່ພິທີດັ່ງກ່າວ, ກໍຄືບັນດາເຫດການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລວມມີ 8 ເຫດການໂດຍການນຳບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ UNODC ບໍລິຫານ; 38 ກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ປຶກສາຫາລືດ້ານວິຊາການ ແລະ ຮ້ານວາງສະແດງກວ່າ 20 ຮ້ານ.

        ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນສະຫຼຸບການເຮັດວຽກ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປັນປະທານພິທີເຊັນສົນທິສັນຍາ ສປຊ ກ່ຽວກັບການຕ້ານອາດຊະຍາກຳທາງເຄືອຂ່າຍ ອິນເຕີເນັດ ແມ່ນຂີດໝາຍສຳຄັນເມື່ອ ຫວຽດນາມ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດຕັ້ງພິທີເຊັນສົນທິສັນຍາຂອງ ສປຊ ເປັນຄັ້ງທຳອິດ, ໃນສະພາບການໃນປັດຈຸບັນ ບັນຫາຕ້ານອາດຊະຍາກຳທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈເປັນພິເສດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ສ້າງ ແທັງ​ຮ​ວ໊າ ກາຍ​ເປັນ​ ແຂວງ​ແບບ​ຢ່າງ, ເປັນ​ຂົ້ວ​ເຕີບ​ໂຕ​ໃໝ່​ຂອງ​ປະ​ເທດ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ສ້າງ ແທັງ​ຮ​ວ໊າ ກາຍ​ເປັນ​ “ແຂວງ​ແບບ​ຢ່າງ”, ເປັນ​ຂົ້ວ​ເຕີບ​ໂຕ​ໃໝ່​ຂອງ​ປະ​ເທດ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 15 ຕຸລາ, ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນອົງຄະນະພັກແຂວງ ແທັງຮວ໊າ ຄັ້ງທີ XX ອາຍຸການ 2025 – 2030 ຖືກໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳກອງປະຊຸມໃຫຍ່.
