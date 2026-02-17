ຂ່າວສານ ປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ຖະຫວາຍທູບທຽນອາໄລຫາປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ຢູ່ເຮືອນ 67 17/02/2026 ເຮືອນ 67 ແມ່ນບ່ອນທີ່ປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ດຳລົງຊີວິດ ແລະ ເຮັດວຽກໃນບັ້ນປາຍຂອງຊີວິດ; ພ້ອມທັງແມ່ນບ່ອນເກັບຮັກສາຫຼາຍວັດຖຸພັນທີ່ຕິດພັນກັບຊີວິດ ແລະ ພາລະກິດປະຕິວັດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງເພິ່ນ. ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ໄດ້ຖະຫວາຍທູບທຽນອາໄລຫາປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ຢູ່ເຮືອນ 67 ຢູ່ເຂດປູຊະນີຍະສະຖານປະທານ ໂຮ່ຈີມິນຕອນຄ່ຳວັນທີ 16 ກຸມພາ, ກົງກັບວັນທີ 29 ເດືອນ 12 ປີມະເສັງ, ກ່ອນຈຸດເວລາສົ່ງທ້າຍປີເກົ່າຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ທີ່ສັກສິດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ໄດ້ຖະຫວາຍທູບທຽນອາໄລຫາປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ຢູ່ເຮືອນ 67 ຢູ່ເຂດປູຊະນີຍະສະຖານປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ທີ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ ນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ. ເຮືອນ 67 ແມ່ນບ່ອນທີ່ປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ດຳລົງຊີວິດ ແລະ ເຮັດວຽກໃນບັ້ນປາຍຂອງຊີວິດ; ພ້ອມທັງແມ່ນບ່ອນເກັບຮັກສາຫຼາຍວັດຖຸພັນທີ່ຕິດພັນກັບຊີວິດ ແລະ ພາລະກິດປະຕິວັດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງເພິ່ນ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)