ຂ່າວສານ
ປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ: ຫັນການທູດເປັນຫຼາຍຝ່າຍ, ຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ ແລະ ຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດແຫ່ງຊາດ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 12 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກກັບກະຊວງການຕ່າງປະເທດ. ໂດຍຕາງໜ້າການນຳພັກ, ລັດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ ໃຫ້ຮູ້ວ່ານັບແຕ່ຕົ້ນອາຍຸການ ຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIII ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ໃນສະພາບການໂລກ ແລະ ພາກພື້ນມີການຜັນແປທີ່ສັບສົນທີ່ສຸດ, ມີສິ່ງທ້າທາຍນາໆປະການ, ການທູດ, ການຕ່າງປະເທດ ບັນລຸໄດ້ຜົນສຳເລັດສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຜົນສຳເລັດລວມຂອງທົ່ວປະເທດ.
ການທູດ, ການຕ່າງປະເທດໄດ້ປັບປຸງຖານະບົດບາດ ແລະ ກຳລັງແຮງຂອງຊາດຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ເປີດກວ້າງການພົວພັນມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ, ພາກພື້ນ, ບັນດາປະເທດເພື່ອນມິດທີ່ມີແຕ່ດົນນານ, ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື, ຍົກສູງຖານະບົດບາດຂອງປະເທດຊາດບົນເວທີສາກົນ.
ກ່ຽວກັບການກຳນົດທິດໃຫ້ແກ່ວຽກງານການຕ່າງປະເທດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານປະທານປະເທດເລືອງເກືອງເນັ້ນໜັກວ່າ ຫຼັກການ “ເອົາສິ່ງບໍ່ປ່ຽນແປງຮັບມືກັບສິ່ງປ່ຽນແປງ”, ສົມທົບກັນລະຫວ່າງກຳລັງແຮງຂອງຊາດ ແລະ ກຳລັງແຮງຂອງຍຸກສະໄໝ, ຢຶດໝັ້ນກັບເປົ້າໝາຍຍຸດທະສາດ, ມີຄວາມໄຫວພິບໃນນະໂຍບາຍ, ຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດສູງທີ່ສຸດຂອງຊາດ.