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ຂ່າວສານ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກືອງ: ​ຫັນ​ການ​ທູດເປັນຫຼາຍ​ຝ່າຍ, ຫຼາຍ​ຮູບຫຼາຍ​ແບບ ແລະ ຮັບ​ປະ​ກັນຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ແຫ່ງ​ຊາດ

ການທູດ, ການຕ່າງປະເທດໄດ້ປັບປຸງຖານະບົດບາດ ແລະ ກຳລັງຂອງຊາດຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ເປີດກວ້າງການພົວພັນມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ, ພາກພື້ນ, ບັນດາປະເທດເພື່ອນມິດທີ່ມີແຕ່ດົນນານ, ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື, ຍົກສູງຖານະບົດບາດຂອງປະເທດຊາດບົນເວທີສາກົນ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 12 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກກັບກະຊວງການຕ່າງປະເທດ. ໂດຍຕາງໜ້າການນຳພັກ, ລັດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ ໃຫ້ຮູ້ວ່ານັບແຕ່ຕົ້ນອາຍຸການ ຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIII ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ໃນສະພາບການໂລກ ແລະ ພາກພື້ນມີການຜັນແປທີ່ສັບສົນທີ່ສຸດ, ມີສິ່ງທ້າທາຍນາໆປະການ, ການທູດ, ການຕ່າງປະເທດ ບັນລຸໄດ້ຜົນສຳເລັດສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຜົນສຳເລັດລວມຂອງທົ່ວປະເທດ. 

ການທູດ, ການຕ່າງປະເທດໄດ້ປັບປຸງຖານະບົດບາດ ແລະ ກຳລັງແຮງຂອງຊາດຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ເປີດກວ້າງການພົວພັນມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ, ພາກພື້ນ, ບັນດາປະເທດເພື່ອນມິດທີ່ມີແຕ່ດົນນານ, ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື, ຍົກສູງຖານະບົດບາດຂອງປະເທດຊາດບົນເວທີສາກົນ.

ກ່ຽວກັບການກຳນົດທິດໃຫ້ແກ່ວຽກງານການຕ່າງປະເທດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານປະທານປະເທດເລືອງເກືອງເນັ້ນໜັກວ່າ ຫຼັກການ “ເອົາສິ່ງບໍ່ປ່ຽນແປງຮັບມືກັບສິ່ງປ່ຽນແປງ”, ສົມທົບກັນລະຫວ່າງກຳລັງແຮງຂອງຊາດ ແລະ ກຳລັງແຮງຂອງຍຸກສະໄໝ, ຢຶດໝັ້ນກັບເປົ້າໝາຍຍຸດທະສາດ, ມີຄວາມໄຫວພິບໃນນະໂຍບາຍ, ຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດສູງທີ່ສຸດຂອງຊາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິ​ທີ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 80 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ມູນ​ເຊື້ອ​ກົມ​ໃຫຍ່​ການ​ເມືອງກອງ​ທັບ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ຫວຽດ​ນາມ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິ​ທີ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 80 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ມູນ​ເຊື້ອ​ກົມ​ໃຫຍ່​ການ​ເມືອງກອງ​ທັບ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ຫວຽດ​ນາມ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກົມໃຫຍ່ການເມືອງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນມູນເຊື້ອ (22/12/1944 - 22/12/2024).
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