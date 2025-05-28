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ຂ່າວສານ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກືອງ ເປັນ​ປະ​ທານ​ງານ​ລ້ຽງ​ລະ​ດັບ​ຊາດ ຕ້ອນ​ຮັບທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຝ​ລັ່ງ Emmanuel Macron

ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຫວຽດນາມ ພວມມານະພະຍາຍາມເພື່ອກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດພັດທະນາໃໝ່, ມຸ່ງໄປເຖິງເປົ້າໝາຍກາຍເປັນປະເທດພັດທະນາ, ມີລາຍຮັບສູງໃນປີ 2045.

ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ ແລະ ພັນລະຍາ ເປັນປະທານງານລ້ຽງລະດັບຊາດຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານາທິບໍດີຝລັ່ງ Emmanuel Macron ແລະ ພັນລະຍາ 

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 2 ພຶດສະພາ, ຢູ່ສູນກອງປະຊຸມສາກົນ, ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ ແລະ ພັນລະຍາ ໄດ້ເປັນປະທານງານລ້ຽງລະດັບຊາດຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານາທິບໍດີຝລັ່ງ Emmanuel Macron ແລະ ພັນລະຍາ ທີ່ພວມມີການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມໃນລະຫວ່າງວັນທີ 25 – 27 ພຶດສະພາ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເຫດການ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຫວຽດນາມ ພວມມານະພະຍາຍາມເພື່ອກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດພັດທະນາໃໝ່, ມຸ່ງໄປເຖິງເປົ້າໝາຍກາຍເປັນປະເທດພັດທະນາ, ມີລາຍຮັບສູງໃນປີ 2045. ເພາະສະນັ້ນ, ຫວຽດນາມປາດຖະໜາຢາກໃຫ້ປະເທດຝລັ່ງ ເຊິ່ງແມ່ນເພື່ອນມິດມາແຕ່ດົນນານ ສືບຕໍ່ມີໜ້າໃນວິວັດການມຸ່ງໄປເຖິງຄວາມວັດທະນາຖາວອນ, ຄວາມຮັ່ງມີເຂັ້ມແຂງ ແລະ ສີວິໄລຂອງຫວຽດນາມ. ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ດ້ວຍການກຳນົດທິດຖືວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ ເປັນກຳລັງໜູນຫຼັກແຫຼ່ງ ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ, ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາຢາກເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືກັບ ສ.ຝລັ່ງ, ປະເທດທີ່ມີບົດຮຽນປະສົບການຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ມີພື້ນຖານເຕັກໂນໂລຢີທີ່ກ້າວໜ້າ, ເພື່ອພ້ອມກັນສ້າງບັນດາໂຄງການທີ່ມີລັກສະນະບຸກທະລຸ, ບໍ່ພຽງແຕ່ຮັບໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດຂອງສອງປະເທດເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາຮີບດ່ວນຂອງມວນມະນຸດອີກດ້ວຍ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ດ້ວຍພື້ນຖານປະຫວັດສາດອັນຍາວນານ, ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະ ຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມ, ຄວາມຕັດສິນໃຈຢ່າງແຮງຂອງການນຳ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດ, ການພົວພັນ ຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ຝລັ່ງຈະສືບຕໍ່ບືນຕົວໄປໄກ, ບັນລຸໄດ້ບັນດາຜົນສຳເລັດໃນການພັດທະນາໃໝ່, ສົມກັບກຳລັງຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ແງ່ຫວັງ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງສອງຊາດ ພວກເຮົາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ວິ​ວັດ​ການ 11 ປີ​ຢັ້ງ​ຢືນ​ຖາ​ນະ​ບົດ​ບາດ ຫວຽດ​ນາມ ບົນ​ແຜນ​ທີ່​ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ​ສັນ​ຕິ​ພາບ​ໂລກ

ວິ​ວັດ​ການ 11 ປີ​ຢັ້ງ​ຢືນ​ຖາ​ນະ​ບົດ​ບາດ ຫວຽດ​ນາມ ບົນ​ແຜນ​ທີ່​ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ​ສັນ​ຕິ​ພາບ​ໂລກ

ວັນທີ 27 ພຶດສະພາ, ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 11 ປີແຫ່ງວັນມູນເຊື້ອກົມຮັກສາສັນຕິພາບ ຫວຽດນາມ (27/5/2014 – 27/5/2025). ວິວັດການ 11 ປີແຫ່ງວັນເຂົ້າຮ່ວມກຳລັງປົກປັກຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ ໄດ້ຢັ້ງຢືນຖານະບົດບາດ ຫວຽດນາມ ບົນແຜນທີ່ປົກປັກຮັກສາສັນຕິພາບ ໂລກ.
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