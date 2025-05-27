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ຂ່າວສານ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກືອງ ເປັນ​ປະ​ທານ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ພົບ​ປະ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ກັບ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຝ​ລັ່ງ Emmanuel Macron

ການນຳ2ທ່ານຕົກລົງເຫັນດີຜັນຂະຫຍາຍບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືທີ່ມີໃນປັດຈຸບັນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ພ້ອມທັງຄົ້ນຄວ້າສ້າງຕັ້ງບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືໃໝ່; ເຫັນດີສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຂໍ້ຕົກລົງທີ່ໄດ້ລົງນາມໃນຂົງເຂດປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ໃນນັ້ນ ມີການຕໍ່ສູ້, ຕ້ານອາດຊະຍາກຳຂ້າມຊາຍແດນ.
ກອງປະຊຸມພົບປະເຈລະຈາ ລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ

ພາຍຫຼັງພິທີຕ້ອນຮັບ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 26 ພຶດສະພາ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກືອງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມພົບປະເຈລະຈາກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຝລັ່ງ Emmanuel Macron. ນະທີ່ນີ້, ການນຳ2ທ່ານຕົກລົງເຫັນດີຜັນຂະຫຍາຍບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືທີ່ມີໃນປັດຈຸບັນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ພ້ອມທັງຄົ້ນຄວ້າສ້າງຕັ້ງບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືໃໝ່; ເຫັນດີສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຂໍ້ຕົກລົງທີ່ໄດ້ລົງນາມໃນຂົງເຂດປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ໃນນັ້ນ ມີການຕໍ່ສູ້, ຕ້ານອາດຊະຍາກຳຂ້າມຊາຍແດນ. ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ໄດ້ເຊີນການນຳຂັ້ນສູງ ຝລັ່ງ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີລົງນາມໃນສົນທິສັນຍາຂອງ ສປຊ ກ່ຽວກັບການຕ້ານອາດຊະຍາກຳທາງອິນເຕີເນັດ ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ ເຊິ່ງຈະດຳເນີນໃນເດືອນ ຕຸລາ ປີ 2025.

        ກ່ຽວກັບດ້ານເສດຖະກິດ - ການຄ້າ - ການລົງທຶນ, ການນຳສອງທ່ານເຫັນດີຊຸກຍູ້ການຄ້າ, ການລົງທຶນ; ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຂຸດຄົ້ນປະສິດທິຜົນຂອງສັນຍາການຄ້າເສລີ ຫວຽດນາມ - EU. ຝລັ່ງ ຈະຊຸກຍູ້ການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນສັນຍາອາລັກຂາການລົງທຶນ EU - ຫວຽດນາມ ໃຫ້ສຳເລັດໂດຍໄວ, ຊຸກຍູ້ຄະນະກຳມະການເອີຣົບ ຍົກເລີກ “ບັດເຫຼືອງ” IUU ສຳລັບສິນໃນນ້ຳ ຫວຽດນາມ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂເພື່ອໃຫ້ ຫວຽດນາມ ເພີ່ມທະວີການສົ່ງອອກສິນໃນນ້ຳ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຕະຫຼາດ ຝລັ່ງ ແລະ EU.  

        ສອງຝ່າຍເຫັນດີຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດວິທະຍາສາດ - ເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ, ປັນຍາປະດິດ, ເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ ແລະ ຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ພິເສດແມ່ນບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ; ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ຊຸກຍູ້ການຖ່າຍທອດ ແລະ ເປັນເຈົ້າຂອງເຕັກໂນໂລຢີ, ລົງທຶນພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງດີຈີຕອນ.

        ຫວຽດນາມ ສະເໜີ ໃຫ້ ຝລັ່ງ ສືບຕໍ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຮ່ວມມືພັດທະນາຜ່ານການຊ່ວຍເຫຼືອທຶນ ODA, ກູ້ຢືມທຶນບຸລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ ສຳລັບບັນດາໂຄງການເພີ່ມທະວີຄວາມຕ້ານຢັນຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນຂົງເຂດພະລັງງານ; ຝລັ່ງ ສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການລະອຽດໃນຂອບເຂດການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຫັນປ່ຽນພະລັງງານແບບຍຸຕິທຳ JETP.

        ກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຢຶດໝັ້ນກັບນະໂຍບາຍປ້ອງກັນຊາດ “4 ບໍ່” ໃນການພົວພັນສາກົນ.

        ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມພົບປະເຈລະຈາ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຝລັ່ງ ໄດ້ເປັນສັກຂີພິຍານການລົງນາມໃນເອກະສານຮ່ວມມືຫຼາຍສະບັບໃນຫຼາຍຂົງເຂດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ສູ້​ຊົນ​ຍົກ​ວົງ​ເງິນ​ການ​ຄ້າ ຫວຽດ​ນາມ - ຟີ​ລິບ​ປິນ ໃຫ້​ບັນ​ລຸ 10 ຕື້ USD ໂດຍ​ໄວ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ສູ້​ຊົນ​ຍົກ​ວົງ​ເງິນ​ການ​ຄ້າ ຫວຽດ​ນາມ - ຟີ​ລິບ​ປິນ ໃຫ້​ບັນ​ລຸ 10 ຕື້ USD ໂດຍ​ໄວ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Ferdinand Marcos Jr ຕີລາຄາສູງບັນດາຄວາມຄືບໜ້າທີ່ດີໃນການພົວພັນລະຫວ່າງ ຟີລິບປິນ ແລະ ຫວຽດນາມ; ໂດຍຖືວ່າ ສອງຝ່າຍມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຫຼາຍຢ່າງໃນການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ກະສິກຳ, ການສົ່ງອອກເຂົ້າສານ, ພະລັງງານທົດແທນ.
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