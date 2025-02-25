ຂ່າວສານ ປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນຳການປະຕິຮູບດ້ານຕຸລາການສູນກາງ 25/02/2025 ຄະນະຊີ້ນຳການປະຕິຮູບດ້ານຕຸລາການສູນກາງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 1 ປີ 2025 ເພືີ່ອຕີລາຄາໝາກຜົນຂອງວຽກງານປະຕິຮູບດ້ານຕຸລາການໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ໜ້າທີ່ຈຸດສຸມຂອງວຽກງານປີ 2025. ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມ (ພາບ: TTXVN)ຕອນເຊົ້າວັນທີ 24 ກຸມພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະຊີ້ນຳການປະຕິຮູບດ້ານຕຸລາການສູນກາງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 1 ປີ 2025 ເພືີ່ອຕີລາຄາໝາກຜົນຂອງວຽກງານປະຕິຮູບດ້ານຕຸລາການໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ໜ້າທີ່ຈຸດສຸມຂອງວຽກງານປີ 2025, ໂຄງການດຳເນີນງານໃນປີ 2025 ແລະ ກົດລະບຽບວຽກງານຕ່າງໆຂອງຄະນະຊີ້ນຳ, ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ບາງເນື້ອໃນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການສຳຫຼວດກວດກາ, ຕີລາຄາກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການຕັດສິນໂທດ ປະຫານຊີວິດ ແລະ ການປະຕິບັດໂທດ ປະຫານຊີວິດ. ໂດຍທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳເປັນປະທານກອງປະຊຸມ. ຢູ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງເນັ້ນໜັກວາ ປີນີ້ແມ່ນປີດຳເນີນຫຼາຍເຫດການສຳຄັນຂອງປະເທດຊາດ, ໃນນັ້ນມີການສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນສະຖາປະນາປະເທດ (1945 - 2025), 50 ປີແຫ່ງວັນປົດປ່ອຍພາກໃຕ້, ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ (1975-2025). ເພາະສະນັ້ນ, ຕ້ອງມີຫຼາຍການເຄື່ອນໄຫວດ້ານຕຸລາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການປະຕິບັດນະໂຍບາຍມະນຸດສະທຳ, ຫຼຸດຜ່ອນເວລາປະຕິບັດໂທດ, ອະໄພຍະໂທດ ເພື່ອແນໃສ່ສະແດງຢ່າງຈະແຈ້ງນະໂຍບາຍມະນຸດສະທຳ, ອະໄພໂທດຂອງພັກ ແລະ ລັດ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)