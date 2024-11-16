ຂ່າວສານ
ປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການໂອ້ລົມສົນທະນາລະຫວ່າງບັນດາການນຳ APEC ກັບແຂກຖືກເຊີນ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 15 ພະຈິກ, ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ຢູ່ສູນກອງປະຊຸມ ລີມາ ນະຄອນຫຼວງຂອງເປຣູ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກືອງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການໂອ້ລົມສົນທະນາ ລະຫວ່າງບັນດາການນຳ APEC ກັບແຂກຖືກເຊີນ. ວາລະໂອ້ລົມສົນທະນາປີນີ້ ມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາການນຳ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນທີ່ມາຈາກ 21 ພື້ນຖານເສດຖະກິດ ສະມາຊິກເວທີປາໄສຮ່ວມມືເສດຖະກິດ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ (APEC) ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າ 3 ຄູ່ຮ່ວມມືເປັນແຂກຖືກເຊີນແມ່ນ ສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອມີເລດ, ອົງການອາຫານ ແລະ ກະເສດ ສປຊ (FAO) ແລະ ທະນາຄານພັດທະນາ ອາເມລິກາ ລາຕິນ ແລະ ກາຣີເບ (CAF). ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຮ່ວມມືກັບບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ນອກ APEC ເພື່ອຊຸກຍູ້ບັນດາການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງພາກພື້ນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ມີຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໝົດທຸກຄົນ ແລະ ວິສາຫະກິດ. ດ້ວຍທີ່ຕັ້ງພູມສາດທີ່ສະດວກຢູ່ພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ແລະ ເຄືອຂ່າຍ logistics ທີ່ທັນສະໄໝ, ຫວຽດນາມ ມີຄວາມສາມາດຢ່າງພຽງພໍສວມບົດບາດເປັນຂົວເຊື່ອມຕໍ່ເປີດກວ້າງການແລກປ່ຽນຄ້າຂາຍ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງພາກພື້ນ. ເລື່ອງເຂົ້າຮ່ວມບັນດາສັນຍາການຄ້າເສລີທີ່ມີຂອບຂະໜາດໃຫຍ່ຄືສັນຍາຄູ່ຮ່ວມມືຮອດບ້ານ ແລະ ກ້າວໜ້າຂ້າມປາຊີຟິກ, ສັນຍາຄູ່ຮ່ວມມືເສດຖະກິດຮອບດ້ານໃນພາກພື້ນ ແລະ ສັນຍາການຄ້າເສລີ ຫວຽດນາມ - EU ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ ຫວຽດນາມ ກາຍເປັນຕ່ອງໂສ້ສຳຄັນໃນລະບົບມູນຄ່າ ແລະ ສະໜອງທົ່ວໂລກ.