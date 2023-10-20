ຂ່າວສານ
ປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ພົບປະກັບພະນັກງານບັນດາທູຕານຸທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຈີນ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 19 ຕຸລາ, ເມື່ອມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ພົບປະກັບພະນັກງານ, ລັດຖະກອນບັນດາອົງການທູຕານຸທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຈີນ, ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສສຸດຍອດ ຮ່ວມມືສາກົນໜຶ່ງແລວ, ໜຶ່ງເສັ້ນທາງ ຄັ້ງທີ 3 ຢູ່ປັກກິ່ງ, ປະເທດຈີນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ຕີລາຄາສູງບັນດາພະນັກງານ, ລັດຖະກອນສະຖານທູດ ໄດ້ສົມທົບກັບບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ຈີນ ເພື່ອກະກຽມໃຫ້ແກ່ການປະຕິບັດງານຂອງຄະນະໃນຄັ້ງນີ້. ໂດຍແຈ້ງໃຫ້ຊາບກ່ຽວກັບສະພາບການເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງປະເທດຊາດໃນໄລຍະມໍ່ໆມານີ້, ທ່ານປະທານປະເທດ ຢັ້ງຢືນທັດສະນະຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນຍາມໃດກໍ່ຖືການພົວພັນກັບຈີນ ເປັນການຄັດເລືອກຍຸດທະສາດ ແລະ ບຸລິມະສິດແຖວໜ້າ. ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວັງວ່າພະນັກງານ, ລັດຖະກອນສະຖານທູດ ແລະ ບັນດາອົງການທູຕານຸທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຈີນ ຈະມານະພະຍາຍາມ, ແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍພັກ, ລັດ ມອບໝາຍໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນບັນດາໜ້າທີ່ຈຸດສຸມຂອງປີ 2023.