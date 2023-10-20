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ຂ່າວສານ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວໍ​ວັນ​ເຖືອງ ພົບ​ປະ​ກັບ​ພະ​ນັກ​ງານ​ບັນ​ດາ​​ທູ​ຕາ​ນຸ​ທູດ ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຈຳ ຈີນ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວັງວ່າພະນັກງານ, ລັດຖະກອນສະຖານທູດ ແລະ ບັນດາອົງການທູຕານຸທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຈີນ ຈະມານະພະຍາຍາມ, ແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍພັກ, ລັດ ມອບໝາຍໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ພົບປະກັບພະນັກງານບັນດາທູຕານຸທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຈີນ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 19 ຕຸລາ, ເມື່ອມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ພົບປະກັບພະນັກງານ, ລັດຖະກອນບັນດາອົງການທູຕານຸທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຈີນ, ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສສຸດຍອດ ຮ່ວມມືສາກົນໜຶ່ງແລວ, ໜຶ່ງເສັ້ນທາງ ຄັ້ງທີ 3 ຢູ່ປັກກິ່ງ, ປະເທດຈີນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ຕີລາຄາສູງບັນດາພະນັກງານ, ລັດຖະກອນສະຖານທູດ ໄດ້ສົມທົບກັບບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ຈີນ ເພື່ອກະກຽມໃຫ້ແກ່ການປະຕິບັດງານຂອງຄະນະໃນຄັ້ງນີ້. ໂດຍແຈ້ງໃຫ້ຊາບກ່ຽວກັບສະພາບການເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງປະເທດຊາດໃນໄລຍະມໍ່ໆມານີ້, ທ່ານປະທານປະເທດ ຢັ້ງຢືນທັດສະນະຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນຍາມໃດກໍ່ຖືການພົວພັນກັບຈີນ ເປັນການຄັດເລືອກຍຸດທະສາດ ແລະ ບຸລິມະສິດແຖວໜ້າ. ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວັງວ່າພະນັກງານ, ລັດຖະກອນສະຖານທູດ ແລະ ບັນດາອົງການທູຕານຸທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຈີນ ຈະມານະພະຍາຍາມ, ແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍພັກ, ລັດ ມອບໝາຍໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນບັນດາໜ້າທີ່ຈຸດສຸມຂອງປີ 2023.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ - ອາ​ຣັບ​ບີ ຊະ​ອຸ​ດິ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ - ອາ​ຣັບ​ບີ ຊະ​ອຸ​ດິ

ພາຍຫຼັງເກືອບ 40 ປີ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ກາຍເປັນພື້ນຖານເສດຖະກິດໃຫຍ່ອັນດັບທີ 4 ໃນ ອາຊຽນ ແລະ ແມ່ນ 1 ໃນຈຳນວນ 20 ພື້ນຖານເສດຖະກິດ ທີ່ມີຂອບຂະໜາດການຄ້າໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ; ແມ່ນປະເທດສົ່ງອອກເຂົ້າສານ ແລະ ມີຫຼາຍຜະລິດຕະພັນກະເສດແຖວໜ້າໂລກ; ເຂົ້າຮ່ວມສັນຍາການຄ້າເສລີ 16 ສະບັບ (FTA) ກັບບັນດາປະເທດ, ພື້ນຖານເສດຖະກິດໃຫຍ່ທັງໝົດໃນໂລກ.
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