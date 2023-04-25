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ຂ່າວສານ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວໍ​ວັນ​ເຖືອງ ຕ້ອນ​ຮັບ​ຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທນ​ສູນ​ກາງ​ແນວ​ລາວ​ສ້າງ​ຊາດ

ພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ຕັດສິນໃຈຖະໜຸຖະໜອມ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ລາວ; ຍາມໃດກໍສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກເພື່ອໃຫ້ແນວໂຮມປະເທດຊາດສອງປະເທດ ຍູ້ແຮງການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມືດ້ານວິຊາສະເພາະ, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນປະສົບການ ແລະ ພົວພັນແລກປ່ຽນມິດຕະພາບ.

ຕອນບ່າຍວັນທີ 25 ເມສາ, ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານ ສິນລະວົງ ຄຸດໄພທູນ, ປະທານສູນກາງແນວລາວສ້າງສາດ ເຊິ່ງພວມມີການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ.

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ຕ້ອນຮັບທ່ານ ສິນລະວົງ ຄຸດໄພທູນ, ປະທານສູນກາງແນວລາວສ້າງສາດ

ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ຕີລາຄາສູງຕໍ່ໝາກຜົນຂອງການພົບປະເຈລະຈາລະຫວ່າງທ່ານ ສິນລະວົງ ຄຸດໄພທູນ ກັບ ທ່ານປະທານຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ໂດ້ວັນຈຽນ, ພ້ອມທັງເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ມີສາຍພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ດັ່ງນັ້ນ ຕ້ອງແບ່ງປັນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ບົດຮຽນປະສົບການໃນການສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ. ພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ຕັດສິນໃຈຖະໜຸຖະໜອມ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ລາວ; ຍາມໃດກໍສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກເພື່ອໃຫ້ແນວໂຮມປະເທດຊາດສອງປະເທດ ຍູ້ແຮງການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມືດ້ານວິຊາສະເພາະ, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນປະສົບການ ແລະ ພົວພັນແລກປ່ຽນມິດຕະພາບ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ປະ​ທານ​ ສູນ​ກາງ​ແນວ​ລາວ​ສ້າງ​ຊາດ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ປະ​ທານ​ ສູນ​ກາງ​ແນວ​ລາວ​ສ້າງ​ຊາດ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີໃຫ້ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ສືບຕໍ່ສົມທົບກັບສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງອົງການ ໄລຍະ 2022 – 2027 ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
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