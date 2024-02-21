ຂ່າວສານ
ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ຖະຫວາຍທູບທຽນອາໄລຫາ ເຈົ້າຊີວິດ ອານເຢືອງເວືອງ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 20 ກຸມພາ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ຖະຫວາຍທູບທຽນອາໄລຫາເຈົ້າຊີວິດ ອານເຢືອງເວືອງ ຢູ່ເຂດປູຊະນີຍະສະຖານປະຫວັດສາດລະດັບຊາດພິເສດ ໂກລວາ, ເມືອງດົງແອັງ, ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ. ນະທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ຖະຫວາຍດອກໄມ້, ຈູດທູບທຽນດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບນັບຖື ເພື່ອສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ຄຸນງາມຄວາມດີອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນການສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດຂອງ ເຈົ້າຊີວິດ ອານເຢືອງເວືອງ - ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງລັດ ເອົາລາກ. ໂອກາດນີ້, ທ່ານປະທານປະເທດ ໄດ້ປູກຕົ້ນໄມ້ເປັນທີ່ລະນຶກຢູ່ບໍລິເວນເຂດປູຊະນີຍະສະຖານດັ່ງກ່າວ.
ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ມອບຂອງຂວັນຢູ່ສະຖານທີ່ດຳເນີນຊີວິດຊຸມຊົນ, ໜ່ວຍຊຸມຊົນ ເລກທີ 2,3,4 ເທດສະບານເມືອງ ດົງແອັງ. ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນດຽວກັນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ມອບຂອງຂວັນຢູ່ໂຮງຮຽນອະນຸບານ ຝຸກລົກ, ຕາແສງ ອຸຍໂໜ, ເມືອງດົງແອັງ ແລະ ຢ້ຽມຢາມຮູບແບບການເຄື່ອນໄຫວຂອງສູນວັດທະນະທຳ - ຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ກິລາ ເມືອງ ດົງແອັງ.