Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຖະ​ຫວາຍ​ທູບ​ທຽນອາ​ໄລ​ຫາ​ການ​ນຳ​ພັກ, ລັດ ຜູ້​ທີ່​ລ່ວງ​ລັບ, ຢ້ຽມ​ຢາມ​ບັນ​ດາ​ອະ​ດີດ​ການ​ນຳ​ພັກ, ລັດ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ຖະຫວາຍທູບທຽນ, ອາໄລຫາບັນດາການນຳພັກ, ລັດ ຜູ້ທີ່ລ່ວງລັບໄປແລ້ວ ຄື ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ເຈື່ອງຈິງ, ທ່ານພົນເອກ ເຈິ່ນດ້າຍກວາງ ແລະ ຢ້ຽມຢາມ, ອວຍພອນອະດີດການນຳພັກ, ລັດ ຈຳນວນໜຶ່ງໃນບໍລິເວນຮ່າໂນ້ຍ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ຖະຫວາຍທູບທຽນ, ອາໄລຫາທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ເຈື່ອງຈິງ

ວັນທີ 04 ກຸມພາ, ເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດ ຫວຽດນາມ ປີມະໂລງ 2024, ຕາມມູນເຊື້ອຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ, ຕາງໜ້າໃຫ້ການນຳພັກ, ລັດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ຖະຫວາຍທູບທຽນ, ອາໄລຫາບັນດາການນຳພັກ, ລັດ ຜູ້ທີ່ລ່ວງລັບໄປແລ້ວ ຄື ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ເຈື່ອງຈິງ, ທ່ານພົນເອກ ເຈິ່ນດ້າຍກວາງ  ແລະ ຢ້ຽມຢາມ, ອວຍພອນອະດີດການນຳພັກ, ລັດ ຈຳນວນໜຶ່ງໃນບໍລິເວນຮ່າໂນ້ຍ.
     

ເນື່ອງໃນໂອກາດປີໃໝ່, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ກໍ່ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມທ່ານອະດີດປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນດຶກເລືອງ ແລະ ທ່ານອະດີດປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຝຸກ. ນະທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ກໍປາດຖະໜາວ່າ ບັນດາອະດີດການນຳ ຈະສືບຕໍ່ປະກອບເຫື່ອແຮງ, ພູມປັນຍາ ແລະ ບົດຮຽນປະສົບການຂອງຕົນເຂົ້າໃນການພັດທະນາຂອງປະເທດຊາດຫຼາຍກວ່າອີກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເປັນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ລົງ​ທຶນ​ພັດ​ທະ​ນາ 19 ກຸ່ມ​ບໍ​ລິ​ສັດ, ບໍ​ລິ​ສັດໃຫຍ່ແຫ່ງ​ລັດ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເປັນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ລົງ​ທຶນ​ພັດ​ທະ​ນາ 19 ກຸ່ມ​ບໍ​ລິ​ສັດ, ບໍ​ລິ​ສັດໃຫຍ່ແຫ່ງ​ລັດ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງໜ້າທີ່ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມທົ່ວປະເທດໃນປີ 2024 ແມ່ນໃຫຍ່ຫຼວງກວ່າໜ້າທີ່ປີ 2023, ສະນັ້ນ, ໜ້າທີ່ຂອງບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ໃນນັ້ນມີຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງທຶນແຫ່ງລັດຢູ່ວິສາຫະກິດ ແລະ ບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດ, ບໍລິສັດໃຫຍ່ນັ້ນ ກໍໃຫຍ່ຫຼວງກວ່າ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top