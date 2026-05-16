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ຂ່າວສານ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຈີນ ສິ​ຈິ້ນ​ຜິງ ກຳ​ນົດ​ເວ​ລາ​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ທາງ​ລັດ​ຖະ​ກິດ​ຢູ່ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ

ຈີນ ແລະ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຕ້ອງ​ປະ​ສາ​ນ​ສົມ​ທົບກັນ​ຢ່າງ​ແໜ້ນ​ແຟ້ນ​ເພື່ອ​ກະ​ກຽມ​ຢ່າ​ງ​ລະ​ອຽດໃຫ້​ແກ່​ບັນ​ດາ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ແລກ​ປ່ຽນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ນຳ​ສອງ​ປະ​ທານ.
  ​ທ່ານ ສີ​ຈິ້ນ​ຜິງ ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຈີນ ຈະ​ມີ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ທາງ​ລັດ​ຖະ​ກິດ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ໃນ​ລະ​ດູ​ໃບ​ໄມ້ຫຼົ່ນ​ປີ​ນີ້  
ວັນ​ທີ 15 ພຶດ​ສະ​ພາ, ທ່ານ ຫວາງ​ອີ ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຈີນ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ​ທ່ານ ສີ​ຈິ້ນ​ຜິງ ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຈີນ ຈະ​ມີ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ທາງ​ລັດ​ຖະ​ກິດ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ໃນ​ລະ​ດູ​ໃບ​ໄມ້ຫຼົ່ນ​ປີ​ນີ້ ຕາມ​ຄຳ​ເຊື້ອ​ເຊີນ​ຂອງ ​ທ່ານ Donald Trump ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍດີ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ.ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ພາຍຫຼັງ​ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂ່​າວ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ພົບ​ປະ​ທີ່ຫາກໍ່​ຜ່ານ​ມາ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ນຳ​ສອງ​ທ່ານ​ຢູ່ ​ປັກ​ກິ່ງ, ທ່ານ ຫວາງ​ອີ ​ເນັ້ນ​ໜັກ​ວ່າ: ຈີນ ແລະ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຕ້ອງ​ປະ​ສາ​ນ​ສົມ​ທົບກັນ​ຢ່າງ​ແໜ້ນ​ແຟ້ນ​ເພື່ອ​ກະ​ກຽມ​ຢ່າ​ງ​ລະ​ອຽດໃຫ້​ແກ່​ບັນ​ດາ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ແລກ​ປ່ຽນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ນຳ​ສອງ​ທ່ານ, ພ້ອມ​ທັງ​ສ້າງ​ບັນ​ຍາ​ກາດອັນ​ສະ​ດວກ​ເພື່ອ​ຊຸກ​ຍູ້​ບັນ​ດ​າ​ໝາກ​ຜົນ​ຂອງ​ກາ​ນ​ຮ່ວມ​ມື​ໃໝ່​ຕື່ມ​ອີກ. ໄປ​ຄຽງ​ຄູ່​ກັນ​ນັ້ນ, ທ່ານ ຫວາງ​ອີ ກໍ່​ປະ​ກາດ “​ວິ​ໄສ​ທັດ​ໃໝ່” ​ໃນ​ການ​ພົວ​ພັນ​ສອງ​ຝ່າຍ ເຊິ່ງກ​ານ​ນຳ​ສອງ​ທ່ານ​ບັນ​ລຸ​ໄດ້​ທີ່​ການ​ພົບ​ປະ​ຢູ່​ ປັກ​ກິ່ງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິ​ທີ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 120 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ມູນ​ເຊື້ອ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຮ່າ​ໂນ້ຍ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິ​ທີ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 120 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ມູນ​ເຊື້ອ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຮ່າ​ໂນ້ຍ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ໄດ້​ສະ​ເໜີ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍ​າ​ໄລ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຮ່າ​ໂນ້ຍ ສຸມ​ໃສ່​ປະ​ຕິ​ບັດ​ 7 ໜ້າ​ທີ່​ຈຸດ​ສຸມເປັນ​ຢ່າງ​ດີ, ເພື່ອ​ໃຫ້​ໂຮງ​ຮຽນ​ກາຍ​ເປັນ​ບ່ອນ​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ພູມ​ປັນ​ຍາ​ຫວຽດ​ນາມ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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