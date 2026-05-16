ຂ່າວສານ ປະທານປະເທດ ຈີນ ສິຈິ້ນຜິງ ກຳນົດເວລາໄປຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ອາເມລິກາ 16/05/2026 ຈີນ ແລະ ອາເມລິກາ ຕ້ອງປະສານສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນເພື່ອກະກຽມຢ່າງລະອຽດໃຫ້ແກ່ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວແລກປ່ຽນລະຫວ່າງການນຳສອງປະທານ. ທ່ານ ສີຈິ້ນຜິງ ປະທານປະເທດ ຈີນ ຈະມີການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ອາເມລິກາ ໃນລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນປີນີ້ ວັນທີ 15 ພຶດສະພາ, ທ່ານ ຫວາງອີ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຈີນ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ທ່ານ ສີຈິ້ນຜິງ ປະທານປະເທດ ຈີນ ຈະມີການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ອາເມລິກາ ໃນລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນປີນີ້ ຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງ ທ່ານ Donald Trump ປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ.ກ່າວຄຳເຫັນພາຍຫຼັງສິ້ນສຸດການຖະແຫຼງຂ່າວກ່ຽວກັບການພົບປະທີ່ຫາກໍ່ຜ່ານມາລະຫວ່າງການນຳສອງທ່ານຢູ່ ປັກກິ່ງ, ທ່ານ ຫວາງອີ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ຈີນ ແລະ ອາເມລິກາ ຕ້ອງປະສານສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນເພື່ອກະກຽມຢ່າງລະອຽດໃຫ້ແກ່ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວແລກປ່ຽນລະຫວ່າງການນຳສອງທ່ານ, ພ້ອມທັງສ້າງບັນຍາກາດອັນສະດວກເພື່ອຊຸກຍູ້ບັນດາໝາກຜົນຂອງການຮ່ວມມືໃໝ່ຕື່ມອີກ. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ທ່ານ ຫວາງອີ ກໍ່ປະກາດ “ວິໄສທັດໃໝ່” ໃນການພົວພັນສອງຝ່າຍ ເຊິ່ງການນຳສອງທ່ານບັນລຸໄດ້ທີ່ການພົບປະຢູ່ ປັກກິ່ງ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)