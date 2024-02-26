ຂ່າວສານ ປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ຢ້ຽມຢາມ, ອວຍພອນພະຍາບານ, ທ່ານໝໍຢູ່ແຂວງ ຮ່ານາມ 26/02/2024 ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນແພດໝໍ ຫວຽດນາມ ທີ 27 ກຸມພາ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 25 ກຸມພາ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ອວຍພອນບັນດາພະຍາບານ, ທ່ານໝໍ, ພະນັກງານການແພດ ຢູ່ສຸກສາລີຕາແສງ ແທງລອງ ແລະ ສູນສາທາລະນະສຸກເມືອງ ແທັງລຽມ, ແຂວງຮ່ານາມ ຂອງ ຫວຽດນາມ. ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ອວຍພອນພະນັກງານການແພດ, ແພດໝໍ ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນແພດໝໍ ຫວຽດນາມ (ພາບ: TTXVN)ນະທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງຢັ້ງຢືນວ່າ, ອາຊີບການແພດ ແມ່ນອາຊີບທີ່ສູງສົ່ງ, ພ້ອມທັງລະດົມກຳລັງໃຈບັນດາພະຍາບານ, ທ່ານໝໍ, ພະນັກງານການແພດ ມານະພະຍາຍາມໃນຫຼາຍແງ່ມູມ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນກ່ຽວກັບວຽກງານວິຊາສະເພາະ, ຮ່ຳຮຽນເພື່ອຍົກສູງລະດັບຄວາມຮູ້ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ຮັກສານ້ຳໃຈຮັບໃຊ້ຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ. ທ່ານປະທານປະເທດ ກໍສະເໜີໃຫ້ອຳນາດການປົກຄອງທຸກຂັ້ນ ແລະ ບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງແຂວງ ຮ່ານາມ ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ເພື່ອລົງທຶນເຂົ້າໃນລະບົບສາທາລະນະສຸກຮາກຖານຕາມທິດລວມສູນພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ຫຼາຍກວ່າອີກ, ຜ່ານນັ້ນ ຍົກສູງຄຸນນະພາບການກວດ - ປິ່ນປົ່ວພະຍາດຢູ່ຂັ້ນຮາກຖານ; ສືບຕໍ່ລົງທຶນພື້ນຖານດ້ານວັດຖຸ, ອຸປະກອນການແພດ, ສ້າງໂຮງໝໍອັດສະລິຍະ, ເປັນມິດ, ສີຂຽວ, ສະອາດງາມຕາ ແລະ ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າສຶກສາ, ມາມາດຕະການປິ່ນປົວສຳລັບພະຍາດຊະນິດໃໝ່, ໂດຍສະເພາະແມ່ນພາຍຫຼັງໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)