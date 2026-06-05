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    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ປະ​ທານປະ​ເທດ ຈີນ ຈະ​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ສ​ປ​ປ ເກົາຫຼີ ໃນ​ອາ​ທິດ​ໜ້າ

ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ຄັ້ງ​ນີ້ ອາດ​ຈະ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້ ຈີນ ແລະ ສ​ປ​ປ ເກົາຫຼີ ສືບ​ຕໍ່​ປັບ​ປຸງ​ການ​ພົວ​ພັນ​ດ້ານ​ການ​ເມືອງ ພ້ອມ​ທັງ​ສ້າງ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ບົ່ມ​ຊ້ອນ​ຕື່ມ​ອີກ​ໃຫ້​ແກ່ ປັກ​​ກິ່ງສ ໃນ​ການ​ດຸ່ນ​ດ່ຽງ​ການ​ຄິດ​ໄລ່​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ກັບ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ແລະ ບັນ​ດາ​ຝ່າຍ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ.

ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ທີ 5 ມິ​ຖຸ​ນາ, ຄະ​ນະ​ຕິດ​ຕໍ່​ພົວ​ພັນ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ສູນ​ກາງ​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ຈີນ ໄດ້​ປະ​ກາດ​ວ່າ ທ່ານ ​ສີ​ຈິນ​ຜິງ ປະ​ທານປະ​ເທດ ຈີນ ຈະ​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ສ​ປ​ປ ເກົາຫຼີ ແຕ່​ວັນ​ທີ 8-9 ມິ​ຖຸ​ນາ, ຕາມ​ຄຳ​ເຊີນ​ຂອງ​ການ​ນຳ ສ​ປ​ປ ເກົາຫຼີ, ທ່ານ Kim Jong-un.

ນີ້​ແມ່ນການ​ໄປ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ຢູ່ ສ​ປ​ປ ເກົາຫຼີ ຂອງ​ທ່ານ ​ສີ​ຈິນ​ຜິງ ພາຍຫຼັງ​ເວ​ລາ​ກ່​ວາ 6 ປີ ຊື່ງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຕີ​ລາ​ຄາ​ວ່າ​ແມ່ນ​ການ​ກະ​ທຳ​ທາງ​ການ​ທູດ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ, ສ່ອງ​ແສງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຄວາ​ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຂອງ ປັກ​ກິ່ງ ໃນ​ການ​ປັບ​ປຸງ​ການ​ພົວ​ພັນ​ກັບ ພຽງ​ຢາງ ພ້ອມ​ທັງ​ຮັກ​ສາ​ບົດ​ບາດ​ຂອງ ຈີນ ທີ່​ມີ​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ບັນ​ຫາ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ໃນ​ແຫຼມ ເກົາຫຼີ.

ວົງ​ການ​ນັກ​ໄຈ​ແຍກ​ຢູ່ ປັກ​​ກິ່ງ ໃຫ້​ຂໍ້​ສັງ​ເກດ​ວ່າ, ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ຄັ້ງ​ນີ້ ອາດ​ຈະ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້ ຈີນ ແລະ ສ​ປ​ປ ເກົາຫຼີ ສືບ​ຕໍ່​ປັບ​ປຸງ​ການ​ພົວ​ພັນ​ດ້ານ​ການ​ເມືອງ ພ້ອມ​ທັງ​ສ້າງ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ບົ່ມ​ຊ້ອນ​ຕື່ມ​ອີກ​ໃຫ້​ແກ່ ປັກ​​ກິ່ງສ ໃນ​ການ​ດຸ່ນ​ດ່ຽງ​ການ​ຄິດ​ໄລ່​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ກັບ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ແລະ ບັນ​ດາ​ຝ່າຍ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ: ວຽກ​ງານ​ຜູ້​ອາ​ຍຸ​ສູງ, ຕ້ອງ​ໄດ້​ຮັບ​ຮູ້​ດ້ວຍ​ຈິນ​ຕະ​ນາ​ການ​ໃໝ່​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ພັດ​ທະ​ນາ​ໃໝ່

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ: ວຽກ​ງານ​ຜູ້​ອາ​ຍຸ​ສູງ, ຕ້ອງ​ໄດ້​ຮັບ​ຮູ້​ດ້ວຍ​ຈິນ​ຕະ​ນາ​ການ​ໃໝ່​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ພັດ​ທະ​ນາ​ໃໝ່

ຕອນ​ບ່າຍ​ວັນ​ທີ 05 ມິ​ຖຸ​ນາ, ທີ່​ສຳ​ນັກ​ງານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ, ທ່ານ ໂຕ​ເລິມ ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່​ຄະ​ນະ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ພົບ​ປະ​ກັບ​ຜູ້​ອາ​ຍຸ​ສູງ​ 85 ທ່ານ ທີ່ດີ​ເດັ່ນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ໃນ​ບັນ​ດາ​ຂະ​ບວນ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ຮັກ​ຊາດ ໄລ​ຍະ 2021 – 2026.
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