ຂ່າວສານ
ປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການຢ່າງຂ້ຽວຂາດ ແລະ ຄົບຊຸດເພື່ອໃຫ້ການເຕີບໂຕບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ວາງອອກ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 18 ມິຖຸນາ, ໂດຍສືບຕໍ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 9, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດສືບຕໍ່ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບໝາກຜົນຂອງການປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປີ 2024, ສະພາບການປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມ ແລະ ງົບປະມານແຫ່ງລັດ ໃນຊຸມເດືອນຕົ້ນປີ 2025. ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຕີລາຄາສູງການຊີ້ນຳຢ່າງຂ້ຽວຊາດ, ມີຄວາມຕັດສິນໃຈຢ່າງແຮງຂອງກົມການເມືອງ, ຄະນະເລຂາ, ລັດຖະບານ, ສະພາແຫ່ງຊາດໃນການຮັບປະກັນປະຕິບັດບັນດານະໂຍບາຍຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ນີ້ແມ່ນສັນຍາທີ່ຕັ້ງໜ້າສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມຈາກສູນກາງລົງຮອດທ້ອງຖິ່ນ, ນັບແຕ່ຂອດວາງແຜນຜັງຮອດການປະຕິບັດ. ເພື່ອໃຫ້ແຜນນະໂຍບາຍນີ້ເສີມຂະຫຍາຍຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ທ່ານນາງ ຕະທິອຽນ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດແຂວງດຽນບຽນ ປະກອບຄຳເຫັນວ່າ:
ພາຍຫຼັງສະພາແຫ່ງຊາດປະກາດໃຊ້ມະຕິສັບຊ້ອນຫົວໜ່ວຍປົກຄອງຂັ້ນແຂວງ ປີ 2025, ບັນດາທ້ອງຖິ່ນຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ຂຸດຄົ້ນຂອບຂະໜາດພື້ນທີເສດຖະກິດໃໝ່, ວາງເປົ້າໝາຍການເຕີບໂຕບັນລຸລະດັບນ້ອຍສຸດແຕ່ 8 – 10%. ຕ້ອງສືຕໍ່ປະຕິບັດກົນໄກ, ນະໂຍບາຍພິເສດ ແລະ ບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ. ບັນດາມາດຕະການຖ້າໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຢ່າງຂ້ຽວຂາດ, ຄົບຊຸດຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນແນ່ນອນວ່າ ພວກເຮົາຈະບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍການເຕີບໂຕຢູ່ລະດັບ 8% ຫຼືສູງກ່ວາໃນປີ 2025.