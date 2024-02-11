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ຂ່າວສານ

ປະ​ຊາ​ຊົນ ຈີນ ຕ້ອນ​ຮັບ​ບຸນ​ປີ​ໃໝ່​ປະ​ຈຳ​ຊາດ​ຢ່າງ​ເບີ​ກ​ບານ​ມ່ວນ​ຊື່ນ

ໂດຍເຈືອຈານກັບບັນຍາກາດຕ້ອນຮັບບຸນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດປີມະໂລງ 2024, ວັນທີ 9 ກຸມພາ, ທົ່ວປະເທດຈີນ ໄດ້ຈັດກິດຈະກຳຕ່າງໆຕ້ອນຮັບບຸນປີໃໝ່ຕາມຈັນທະປະຕິທິນ.
ຖະໜົນຫົນທາງຢູ່ ຈີນໄດ້ປະດັບປະດາ ດ້ວຍໂຄມໄຟທີ່ຫຼາກຫຼາຍສີສັນ (ພາບ: Chinanews)
ໂດຍເຈືອຈານກັບບັນຍາກາດຕ້ອນຮັບບຸນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດປີມະໂລງ 2024, ວັນທີ 9 ກຸມພາ, ທົ່ວປະເທດຈີນ ໄດ້ຈັດກິດຈະກຳຕ່າງໆຕ້ອນຮັບບຸນປີໃໝ່ຕາມຈັນທະປະຕິທິນ, ໃນນັ້ນ ແມ່ນຄ່ຳຄືນສະແດງສິລະປະປະຈຳປີດ້ວຍຂອບຂະໜາດໃຫຍ່ ເຊິ່ງໄດ້ດຳເນີນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ປັກກິ່ງ ແລະ ແກ່ຍາວຈົນຮອດຈຸດເວລາສົ່ງທ້າຍປີເກົ່າຕ້ອນຮັບປີໃໝ່. ເຫດການດັ່ງກ່າວ ໂດຍກຸ່ມບໍລິສັດສື່ມວນຊົນ ຈີນ ຈັດຂຶ້ນ ດ້ວຍບັນດາລາຍການສະແດງສິລະປະທີ່ໄດ້ກະກຽມ, ລົງທຶນຢ່າງພິຖິທິຖັນ, ເຕົ້າໂຮມການເຂົ້າຮ່ວມຂອງນັກສິລະປິນທີ່ມີຊື່ສຽງຫຼາຍຄົນ. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ ກໍຕ້ອງເວົ້າເຖິງລາຍການສະແດງການເຕັ້ນ ສົມທົບກັບການຕີມວຍທີ່ເປັນມູນເຊື້ອຂອງ ຈີນ ອີກດ້ວຍ.  

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ວັນທີ 1 ຂອງບຸນເຕັດ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງຟົດຟື້ນຢູ່ຫຼາຍປະເທດໃນໂລກ

ວັນທີ 1 ຂອງບຸນເຕັດ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງຟົດຟື້ນຢູ່ຫຼາຍປະເທດໃນໂລກ

ປີນີ້ແມ່ນປີທຳອິດ ບຸນເຕັດ ໂດຍ ສປຊ ຮັບຮອງເອົາແມ່ນວັນພັກປະຈຳປີ ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດທົ່ວໂລກນີ້. ພ້ອມກັບການຮັບຮອງຂອງສປຊ, ຈິດໃຈບຸນເຕັດ ສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການແຜ່ຂະຫຍາຍຢູ່ຫຼາຍເຂດພາກໃນທົ່ວໂລກ.
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