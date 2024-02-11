ຂ່າວສານ ປະຊາຊົນ ຈີນ ຕ້ອນຮັບບຸນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດຢ່າງເບີກບານມ່ວນຊື່ນ 11/02/2024 ໂດຍເຈືອຈານກັບບັນຍາກາດຕ້ອນຮັບບຸນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດປີມະໂລງ 2024, ວັນທີ 9 ກຸມພາ, ທົ່ວປະເທດຈີນ ໄດ້ຈັດກິດຈະກຳຕ່າງໆຕ້ອນຮັບບຸນປີໃໝ່ຕາມຈັນທະປະຕິທິນ. ຖະໜົນຫົນທາງຢູ່ ຈີນໄດ້ປະດັບປະດາ ດ້ວຍໂຄມໄຟທີ່ຫຼາກຫຼາຍສີສັນ (ພາບ: Chinanews)ໂດຍເຈືອຈານກັບບັນຍາກາດຕ້ອນຮັບບຸນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດປີມະໂລງ 2024, ວັນທີ 9 ກຸມພາ, ທົ່ວປະເທດຈີນ ໄດ້ຈັດກິດຈະກຳຕ່າງໆຕ້ອນຮັບບຸນປີໃໝ່ຕາມຈັນທະປະຕິທິນ, ໃນນັ້ນ ແມ່ນຄ່ຳຄືນສະແດງສິລະປະປະຈຳປີດ້ວຍຂອບຂະໜາດໃຫຍ່ ເຊິ່ງໄດ້ດຳເນີນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ປັກກິ່ງ ແລະ ແກ່ຍາວຈົນຮອດຈຸດເວລາສົ່ງທ້າຍປີເກົ່າຕ້ອນຮັບປີໃໝ່. ເຫດການດັ່ງກ່າວ ໂດຍກຸ່ມບໍລິສັດສື່ມວນຊົນ ຈີນ ຈັດຂຶ້ນ ດ້ວຍບັນດາລາຍການສະແດງສິລະປະທີ່ໄດ້ກະກຽມ, ລົງທຶນຢ່າງພິຖິທິຖັນ, ເຕົ້າໂຮມການເຂົ້າຮ່ວມຂອງນັກສິລະປິນທີ່ມີຊື່ສຽງຫຼາຍຄົນ. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ ກໍຕ້ອງເວົ້າເຖິງລາຍການສະແດງການເຕັ້ນ ສົມທົບກັບການຕີມວຍທີ່ເປັນມູນເຊື້ອຂອງ ຈີນ ອີກດ້ວຍ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)