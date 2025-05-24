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ຂ່າວສານ

ປະ​ຊາ​ຊົນ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດເຂົ້າ​ໄຫວ້​ອາ​ໄລ​ທ່ານ​ອະ​ດີດ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເຈິ່ນ​ດຶກ​ເລືອງ

ປະຊາຊົນຫຼາຍຄົນສະແດງຄວາມເຄົາລົບນັບຖືທີ່ມີຕໍ່ທ່ານອະດີດປະທານປະເທດ ເຈິ່ນດຶກເລືອງ ບໍ່ພຽງແຕ່ກ່ຽວກັບພູມປັນຍາເທົ່ານັ້ນ, ຫາກນັບທັງຄູນສົມບັດ ແລະ ນ້ຳໃຈອຸທິດສ່ວນຂອງເພິ່ນອີກດ້ວຍ.
ປະຊາຊົນຈຳນວນຫຼາຍເຂົ້າໄຫວ້ອາໄລ (ພາບ: nhandan.vn)
ນັບແຕ່ຕອນເຊົ້າວັນທີ 24 ພຶດສະພາ, ປະຊາຊົນທຸກຊັ້ນວັນນະຈຳນວນຫຼາຍໄດ້ໄຫວ້ອາໄລທ່ານອະດີດປະທານປະເທດ ເຈິ່ນ ດຶກເລືອງ ຢູ່ຫໍຈັດງານສົບ ທີ່ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ, ສະໂມສອນ ຖົງເຍິດ ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ສະໂມສອນ T50, ກອງບັນຊາການທະຫານແຂວງ ກວາງງາຍ (ບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງອະດີດປະທານປະເທດ ເຈິ່ນດຶກເລືອງ). ປະຊາຊົນຫຼາຍຄົນສະແດງຄວາມເຄົາລົບນັບຖືທີ່ມີຕໍ່ທ່ານອະດີດປະທານປະເທດ ເຈິ່ນດຶກເລືອງ ບໍ່ພຽງແຕ່ກ່ຽວກັບພູມປັນຍາເທົ່ານັ້ນ, ຫາກນັບທັງຄູນສົມບັດ ແລະ ນ້ຳໃຈອຸທິດສ່ວນຂອງເພິ່ນອີກດ້ວຍ. ທ່ານມີຄວາມໃກ້ຊິດສະໜິດສະໜົມກັບປະຊາຊົນ, ຍາມໃດກໍເປັນຫ່ວງເປັນໃຍຕໍ່ພາລະກິດພັດທະນາຂອງປະເທດຊາດ. ປະຊາຊົນຄິດຮອດຄິດເຖິງເພິ່ນຄືດັ່ງສັນຍາລັກຄວາມຄ່ຽມຄົມ, ບັນທັດຖານ, ແຕ່ລະຄຳເວົ້າ, ການກະທຳຂອງທ່ານ ລ້ວນແຕ່ເລີ່ມມາຈາກຄວາມສຸດຈິດສຸດໃຈ, ຍາມໃດກໍຖືຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາດເໜືອກວ່າສິ່ງໃດໝົດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເດືອນພຶດ​ສະ​ພາ ກັບ​ມາ​ຢາມ​ໝູ່​ບ້ານ ແຊນ

ເດືອນພຶດ​ສະ​ພາ ກັບ​ມາ​ຢາມ​ໝູ່​ບ້ານ ແຊນ

ບ້ານ ແຊນ, ເມືອງ ນາມດານ, ແຂວງ ເງະອານ ໄດ້ຕິດພັນກັບຄາວເຍົາໄວຂອງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ, ການນຳຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະ ແສນເຄົາລົບຮັກຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ. ໃນເດືອນ ພຶດສະພາ ແຕ່ລະປີ, ເມື່ອດອກບົວບານ, ບ້ານ ແຊນ ໄດ້ຕ້ອນຮັບແຂກທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ມາຢ້ຽມຢາມ, ສະແດງຄວາມເຄົາລົບນັບຖືຕໍ່ປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ເປັນຈຳນວນຫຼາຍ.
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