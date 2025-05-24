ຂ່າວສານ ປະຊາຊົນໃນທົ່ວປະເທດເຂົ້າໄຫວ້ອາໄລທ່ານອະດີດປະທານປະເທດ ເຈິ່ນດຶກເລືອງ 24/05/2025 ປະຊາຊົນຫຼາຍຄົນສະແດງຄວາມເຄົາລົບນັບຖືທີ່ມີຕໍ່ທ່ານອະດີດປະທານປະເທດ ເຈິ່ນດຶກເລືອງ ບໍ່ພຽງແຕ່ກ່ຽວກັບພູມປັນຍາເທົ່ານັ້ນ, ຫາກນັບທັງຄູນສົມບັດ ແລະ ນ້ຳໃຈອຸທິດສ່ວນຂອງເພິ່ນອີກດ້ວຍ. ປະຊາຊົນຈຳນວນຫຼາຍເຂົ້າໄຫວ້ອາໄລ (ພາບ: nhandan.vn)ນັບແຕ່ຕອນເຊົ້າວັນທີ 24 ພຶດສະພາ, ປະຊາຊົນທຸກຊັ້ນວັນນະຈຳນວນຫຼາຍໄດ້ໄຫວ້ອາໄລທ່ານອະດີດປະທານປະເທດ ເຈິ່ນ ດຶກເລືອງ ຢູ່ຫໍຈັດງານສົບ ທີ່ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ, ສະໂມສອນ ຖົງເຍິດ ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ສະໂມສອນ T50, ກອງບັນຊາການທະຫານແຂວງ ກວາງງາຍ (ບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງອະດີດປະທານປະເທດ ເຈິ່ນດຶກເລືອງ). ປະຊາຊົນຫຼາຍຄົນສະແດງຄວາມເຄົາລົບນັບຖືທີ່ມີຕໍ່ທ່ານອະດີດປະທານປະເທດ ເຈິ່ນດຶກເລືອງ ບໍ່ພຽງແຕ່ກ່ຽວກັບພູມປັນຍາເທົ່ານັ້ນ, ຫາກນັບທັງຄູນສົມບັດ ແລະ ນ້ຳໃຈອຸທິດສ່ວນຂອງເພິ່ນອີກດ້ວຍ. ທ່ານມີຄວາມໃກ້ຊິດສະໜິດສະໜົມກັບປະຊາຊົນ, ຍາມໃດກໍເປັນຫ່ວງເປັນໃຍຕໍ່ພາລະກິດພັດທະນາຂອງປະເທດຊາດ. ປະຊາຊົນຄິດຮອດຄິດເຖິງເພິ່ນຄືດັ່ງສັນຍາລັກຄວາມຄ່ຽມຄົມ, ບັນທັດຖານ, ແຕ່ລະຄຳເວົ້າ, ການກະທຳຂອງທ່ານ ລ້ວນແຕ່ເລີ່ມມາຈາກຄວາມສຸດຈິດສຸດໃຈ, ຍາມໃດກໍຖືຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາດເໜືອກວ່າສິ່ງໃດໝົດ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)