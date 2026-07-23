ຂ່າວສານ
ປະຊາຊົນອາໄລຫາບັນດານັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດຢູ່ ສວນສາທາລະນະ ເລທິຣຽງ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 23 ກໍລະກົດ, ຢູ່ສວນສາທາລະນະ ເລທິຣຽງ ຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາອົງການ, ໝູ່ຄະນະມະຫາຊົນ, ກຳລັງປະກອບອາວຸດ, ນັກຮົບເກົ່າ, ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ ພ້ອມກັບປະຊາຊົນນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ມາຖະຫວາຍທູບທຽນອາໄລຫາ ບັນດານັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດໃນບັ້ນການບຸກໂຈມຕີຄັ້ງໃຫຍ່ ແລະ ການລູກຮື້ຂຶ້ນລະດູບານໃໝ່ ປີ 1968, ເຂົ້າວາງພວງມາລາອັດຖິທີ່ຫາກໍ່ໄດ້ຮັບການທ້ອນໂຮມ, ປົງອັດຖິໃນສວນສາທາລະນະ. ໂດຍແມ່ນນັກຮົບເກົ່າເຂົ້າຮ່ວມການສູ້ຮົບໂດຍກົງ, ປ້າ ເຈິ່ນທິບິກໂຮ້ຍ (ອາຍຸ 68 ປີ, ນັກຮົບເກົ່າຕາແສງ ເຕິນຝຸ) ແບ່ງປັນວ່າ:
ມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນໄດ້ອັດຖິຂອງບັນດານັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດໄດ້ສົ່ງກັບເມືອບ້ານ, ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກດີໃຈ ທັງຮູ້ສຶກຕື້ນຕັນໃຈ. ຕື້ນຕັນໃຈຍ້ອນວ່າບັນດາສະຫາຍເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອປະຊາຊົນ, ເພື່ອປະເທດຊາດ. ຂ້າພະເຈົ້າສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ ແລະ ຍາມໃດກໍ່ຈົດຈຳຄຸນງາມຄວາມດີຂອງບັນດາສະຫາຍ.