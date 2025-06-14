Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ປະ​ຊາ​ຄົມ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ຊູ​ແອັດ​ຕ້ອງ​ສວມ​ບົດ​ບາດ​ນຳ​ໜ້າໃນ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ​ສອງ​ປະ​ເທດ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ລັດຖະບານສອງປະເທດ ຈະສວມບົດບາດສ້າງບັນດາຍຸດທະສາດ, ໂຄງການ, ແຜນການໃຫຍ່ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກເພື່ອໃຫ້ວິສາຫະກິດສອງຝ່າຍຮ່ວມມື, ລົງທຶນ, ພ້ອມກັນພັດທະນາ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ ເວທີປາໄສ

ໃນໂຄງການຢ້ຽມຢາມລາຊະອານາຈັກ ຊູແອັດຢ່າງເປັນທາງການ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 12 ມິຖຸນາ, ຢູ່ Stockholm, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ພ້ອມກັບທ່ານ Benjamin Dousa ລັດຖະມົນຕີການຮ່ວມມືພັດທະນາສາກົນ ແລະ ການຄ້າຕ່າງປະເທດ ຊູແອັດ ໄດ້ເປັນປະທານເວທີປາໄສວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ - ຊູແອັດ ທີ່ມີຫົວຂໍ້ “ການຫັນເປັນສີຂຽວ, ຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ນະວັດຕະກຳ”.

ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ລັດຖະບານສອງປະເທດ ຈະສວມບົດບາດສ້າງບັນດາຍຸດທະສາດ, ໂຄງການ, ແຜນການໃຫຍ່ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກເພື່ອໃຫ້ວິສາຫະກິດສອງຝ່າຍຮ່ວມມື, ລົງທຶນ, ພ້ອມກັນພັດທະນາ. ທ່ານເນັ້ນໜັກວ່າ ຂົງເຂດຮ່ວມມືຂອງສອງປະເທດຍັງໃຫຍ່ຫຼວງຢູ່, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປາດຖະໜາຢາກໃຫ້ປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ຊູແອັດ ສວມບົດບາດນຳໜ້າ, ເຮັດໃໝ່ບັນດາກຳລັງໜູນຮ່ວມມືທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຂອງທັງສອງປະເທດ, ເປັນເຈົ້າການໃນການເຊື່ອມຕໍ່ເຊິ່ງກັນແລະກັນ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ສອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ, ບໍ່ພຽງແຕ່ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ຊູແອັດເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງເຊື່ອມຕໍ່ກັບ ອາຊຽນ, ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງເໜືອ ແລະ ເອີລົບເໜືອອີກດ້ວຍ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມີຄວາມຫວັງວ່າໃນໄລຍະຈະມາເຖິງຈະມີກະແສການລົງທຶນຂອງຊູແອັດ ເຂົ້າມາ ຫວຽດນາມ.

ດ້ວຍມູນເຊື້ອອັນດີງາມຂອງສອງປະເທດ, ສອງຊາດ, ບໍ່ມີເຫດຜົນຫຍັງທີ່ພວກເຮົາບໍ່ມາລົງທຶນເຂົ້າປະເທດກັນ. ວິສາຫະກິດເຕັກໂນໂລຢີຂອງ ຫວຽດນາມ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນບັນດາວິສາຫະກິດຈຳໜ່າຍ, ສືບຕໍ່ເຊື່ອມຕໍ່ ພື້ນຖານເສດຖະກິດ ຊູແອັດ ບໍ່ພຽງແຕ່ກັບ ຫວຽດນາມ ເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງກັບ ອາຊຽນ ແລະ ບັນດາປະເທດຢູ່ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງເໜືອອີກດ້ວຍ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າຮັບປະກັນສິດ, ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງພວກເພື່ອນ, ຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບດ້ານການເມືອງ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍທາງສັງຄົມ ໃຫ້ແກ່ພວກເພື່ອນ, ຮັບປະກັນນະໂຍບາຍເປັນປົກກະຕິເພື່ອພວກເຮົາຮ່ວມມືກັນ, ດຳເນີນທຸລະກິດ, ເຊື່ອມຕໍ່, ກ້າຫານທີ່ຈະເອົາຊະນະຕົນເອງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ລິດ​ວາ ບ​າດກ້າວ​ບົນ​ເສັ້ນ​ທາງ​ຮ່ວມ​ມື ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ທີ່​ໝັ້ນ​ແກ່ນ

ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ລິດ​ວາ ບ​າດກ້າວ​ບົນ​ເສັ້ນ​ທາງ​ຮ່ວມ​ມື ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ທີ່​ໝັ້ນ​ແກ່ນ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 12 ມິຖຸນາ, ຢູ່ສູນກອງປະຊຸມສາກົນ, ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ແລະ ພັນລະຍາ ໄດ້ເປັນປະທານງານລ້ຽງຕ້ອນຮັບ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລິດວາ Gitanas Nauseda ແລະ ພັນລະນາຢ່າງສົມກຽດເນື່ອງໃນໂອກາດ ມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top