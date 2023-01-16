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ຂ່າວສານ

ປະ​ຊາ​ຄົມ​ຊາວ​ຫວຽດ​ນາມ ອາ​ໄສ​ຢູ່​ຕ່າງ ໄທ ຕ້ອນ​ຮັບ​ລະ​ດູ​ບານ​ໃໝ່​ປີ​ແມວ 2023

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຟານຈີແທັງ ໄດ້ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ ແລະ ຕີລາຄາສູງບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມປະກອບສ່ວນຂອງພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງຊາວຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ໄທ ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຂອງປະເທດປະຈຳຖິ່ນ, ແມ່ນຂົວເຊື່ອມຕໍ່ປະກອບສ່ວນປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາການພົວພັນມິດຕະພາບ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)
  (ພາບປະກອບ)  

ເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນເຕັດປະຈຳຊາດ ຫວຽດນາມ, ຕອນຄ່ຳວັນທີ 14 ມັງກອນ, ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ໄທ ໄດ້ຈັດລາຍການບຸນເຕັດວົງຄະນະຍາດ ຕ້ອນຮັບລະດູບານໃໝ່ປີແມວ 2023 ພາຍຫຼັງ 3 ປີຖືກຜົນສະທ້ອນຈາກພະຍາດໂຄວິດ - 19. ລາຍການມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ຕາງໜ້າສະມາຄົມຊາວໄທເຊື້ອຊາດ ຫວຽດນາມ ບັນດາທ້ອງຖິ່ນ (ບາງກອກ, ຈັນທະບູລີ, ສະແກວ…) ສະມາຄົມນັກທຸລະກິດ ໄທ - ຫວຽດນາມ, ພະນັກງານ, ລັດຖະກອນສະຖານທູດ ແລະ ຄອບຄົວ ພ້ອມກັບຊາວຫວຽດນາມອາໄສຢູ່ໄທ, ຊາວຫວຽດນາມ ພວມເຮັດວຽກ, ຮ່ຳຮຽນ ແລະ ດຳລົງຊີວິດຢູ່ໄທ ນັບຮ້ອຍຄົນ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຟານຈີແທັງ ໄດ້ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ ແລະ ຕີລາຄາສູງບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມປະກອບສ່ວນຂອງພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງຊາວຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ໄທ ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຂອງປະເທດປະຈຳຖິ່ນ, ແມ່ນຂົວເຊື່ອມຕໍ່ປະກອບສ່ວນປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາການພົວພັນມິດຕະພາບ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະແດງຄວາມຫວັງວ່າ ໃນປີແມວ 2023, ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມເອກອ້າງທະນົງແຫ່ງຊາດ, ຈິດໃຈສະມັກຄີ, ຮັກຊາດ, ຮັກສາໄດ້ສີສັນວັດທະນະທຳ ແລະ ມູນເຊື້ອຂຊາດ, ມີຄວາມສະໜິດຕິດພັນກັບຄອບຄົວ, ບ້ານເກີດເມືອງນອນ ແລະ ຕັ້ງໜ້າປະກອບສ່ວນໃຫ້ການພັດທະນາການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ໄທ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ລາວ ຮັກສາມູນເຊື້ອ ຮັກແພງມະນຸດຄືດັ່ງຮັກແພງຕົນເອງ

ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ລາວ ຮັກສາມູນເຊື້ອ “ຮັກແພງມະນຸດຄືດັ່ງຮັກແພງຕົນເອງ”

ໂດຍໄດ້ຮັບຖືວ່າແມ່ນປະຊາຄົມໃຫຍ່ເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຈຳນວນຊາວ ຫວຽດນາມ ດຳລົງຊີວິດຫຼາຍກ່ວາໝູ່, ມາຮອດປະຈຸບັນ, ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ລາວ ມີໄດ້ປະກອບສ່ວນຫຼາຍຢ່າງໃຫ້ແກ່ບ້ານເກີດເມືອງນອນ ກໍ່ຄືປະເທດປະຈຳຖິ່ນ ຄື: ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ, ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ໂຮງໝໍ, ໂຮງຮຽນ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດຂອງ ສປປ ລາວ, ກໍ່ຄືໜູນຊ່ວຍເຄື່ອງອຸປະກອນການແພດເມື່ອເກີດໂລກລະບາດ… ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ລາວ ຍາມໃດກໍ່ຮັກສາລັກສະນະວັດທະນະທຳ, ຮີດຄອງປະເພນີ, ຄວາມງາມ, ໜູນຊ່ວຍບັນດາຜູ້ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ
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