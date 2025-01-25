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ຂ່າວສານ

ປະ​ຊາ​ຄົມ​ຊາວ​ຫວຽດ​ນາມ​ອາ​ໄສ ຢູ່​ເອຢິບ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ບຸນ​ເຕັດ​ປະ​ຈຳ​ຊາດ

ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ເອຢິບ ຫງວຽນຮຸຍຢຸງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ພັກ ແລະ ລັດ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ສະຫງວນຄວາມເອົາໃຈໃສ່, ເບິ່ງແຍງດູແລເປັນພິເສດເຖິງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມທີ່ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ.
ຊາວຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ ເອຢິບ ເຂົ້າຮ່ວມ ບຸນເຕັດປະຊາຄົມ 2025 (ພາບ: TTXVN)

ໂດຍເຊື່ອມຕົວກັບບັນຍາກາດຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດ, ຕອນຄ່ຳວັນທີ 23 ມັງກອນ, ສະຖານທູດຫວຽດນາມ ປະຈຳ ເອຢິບ ໄດ້ຈັດບຸນເຕັດປະຊາຄົມ 2025, ຕ້ອນຮັບລະດູບານໃໝ່ປີມະເສັງໃນບໍລິເວນສຳນັກງານສະຖານທູດຫວຽດນາມ ປະຈຳນະຄອນຫຼວງ ກາຍໂຣ ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຊາວຫວຽດນາມທີ່ພວມດຳລົງຊີວິດ, ເຮັດວຽກ ແລະ ຮ່ຳຮຽນຢູ່ເອຢິບ ແລະ ເພື່ອນມິດສາກົນເປັນຈຳນວນຫຼາຍ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ເອຢິບ ຫງວຽນຮຸຍຢຸງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ພັກ ແລະ ລັດ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ສະຫງວນຄວາມເອົາໃຈໃສ່, ເບິ່ງແຍງດູແລເປັນພິເສດເຖິງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມທີ່ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ. ບັນດານະໂຍບາຍກ່ຽວຂ້ອງເຖິງຊາວຫວຽດນາມອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດຈະສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງຮອບດ້ານ ແລະ ແຮງກ່ວາອີກ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນນ້ຳໃຈ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງຈະແຈ້ງຂອງພັກ, ລັດ ໃນການຕອບສະໜອງຄວາມມຸ່ງຫວັງ, ຄວາມລໍຄອຍອັນຖືກຕ້ອງຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມຢູ່ຕ່າງປະເທດໃຫ້ນັບມື້ນັບດີກ່ວາ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ປີ 2025 ແລະ ຊຸມປີຕໍ່ໄປ, ນອກຈາກການເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນທຸກຂັ້ນ, ຫວຽດນາມ ແລະ ເອຢິບ ຈະຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍບົນບັນດາຂົງເຂດເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ກະສິກຳ, ຕ່ຳແຜ່ນຕັດຫຍິບ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ການສຶກສາ, ການຮ່ວມມືທ້ອງຖິ່ນ, ວັດທະນະທຳ, ການພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ…ໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາອີກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

WHO ຫລຸດຜ່ອນລາຍຈ່າຍ, ດັດປັບການໃຫ້ບຸລິມະສິດພາຍຫລັງ ອາເມລິກາ ຖອນຕົວອອກ

WHO ຫລຸດຜ່ອນລາຍຈ່າຍ, ດັດປັບການໃຫ້ບຸລິມະສິດພາຍຫລັງ ອາເມລິກາ ຖອນຕົວອອກ

ອາເມລິກາ ແມ່ນນັກອຸປະຖຳໃຫຍ່ສຸດຂອງ WHO ກວມເອົາປະມານ 18% ຍອດງົບປະມານຂອງອົງການນີ້. ງົບປະມານໃນສອງປີມໍ່ໆມານີ້ຂອງ WHO ໃຫ້ແກ່ໄລຍະ 2024-2025 ແມ່ນ 6,8 ຕື້ USD.
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