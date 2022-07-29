ຂ່າວສານ
ປະກາດຊ່ອງທາງສຶກສາຊັ້ນປະລິນຍາຕີໃນພາກພື້ນ ອາຊຽນ ປີ 2025
ຊ່ອງທາງ ສຶກສາຊັ້ນປະລິນຍາຕີໃນພາກພື້ນ ອາຊຽນ ປີ 2025 ຈະສ້າງຄວາມກົມກ່ຽວປອງດອງ ແລະ ການໜູນຊ່ວຍຫັນການສຶກສາຊັ້ນປະລິນຍາຕີ ອາຊຽນ ເປັນສາກົນ, ພິເສດແມ່ນເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງຄົນກັບຄົນ, ຊ່ວຍສ້າງປະຊາຄົມ ອາຊຽນ. ແຜນການນີ້ ຄາດວ່າຈະໄດ້ຍື່ນສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ ເຊິ່ງຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ ກຳປູເຈຍ ໃນເດືອນ ພະຈິກ 2022.
ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງຫວຽດນາມ ຫງວຽນວັນຝຸກ (ພາບ: ກະຊວງສຶກສາ)
ວັນທີ 27 ກໍລະກົດ, ໄດ້ດຳເນີນລາຍການສົນທະນາກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ SHARE - ສົ່ງເສີມການສຶກສາຊັ້ນສູງ ຢູ່ພາກພື້ນ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 15 (Support to Higher Education in the ASEAN Region) ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ມຸ່ງໄປເຖິງອະນາຄົດຂອງຊ່ອງທາງສຶກສາຊັ້ນປະລິນຍາຕີໃນພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້”, ເຊິ່ງຖືກຈັດຂຶ້ນໃນອາຍຸການ ຫວຽດນາມ ເປັນປະທານ ຂະແໜງສຶກສາ ອາຊຽນ. ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງຫວຽດນາມ ຫງວຽນວັນຝຸກ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ນຳມາສົນທະນາແມ່ນສອດຄ່ອງກັບບຸລິມະສິດແຖວໜ້າຂອງ ຫວຽດນາມ ນັ້ນແມ່ນ ຍົກສູງຄຸນນະພາບ, ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມໂຍງ, ປ່ຽນແປງໃໝ່ ແລະ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືສາກົນໃນການສຶກສາຊັ້ນປະລິນຍາຕີ. ຊ່ອງທາງສຶກສາຊັ້ນປະລິນຍາຕີ ອາຊຽນ ແມ່ນພື້ນຖານລວມ, ສ້າງໂອກາດເພື່ອໃຫ້ນັກສຶກສາພ້ອມກັນແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ແລກປ່ຽນທັດສະນະ ແລະ ສະເໜີຍຸດທະສາດຕ່າງໆ. ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນວັນຝຸກ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ຊ່ອງທາງດັ່ງກ່າວ ຈະສ້າງຄວາມກົມກ່ຽວປອງດອງ ແລະ ການໜູນຊ່ວຍຫັນການສຶກສາຊັ້ນປະລິນຍາຕີ ອາຊຽນ ເປັນສາກົນ, ພິເສດແມ່ນເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງຄົນກັບຄົນ, ຊ່ວຍສ້າງປະຊາຄົມ ອາຊຽນ. ແຜນການນີ້ ຄາດວ່າຈະໄດ້ຍື່ນສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ ເຊິ່ງຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ ກຳປູເຈຍ ໃນເດືອນ ພະຈິກ 2022.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)