ຂ່າວສານ
ປະກາດໃຊ້ຍຸດທະສາດ Marketing ການທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ຮອດປີ 2030
ກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວຫາກໍ່ເຊັນອະນຸມັດຂໍ້ຕົກລົງປະກາດໃຊ້ຍຸດທະສາດ Marketing ການທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ຮອດປີ 2030. ຍຸດທະສາດເພື່ອແນໃສ່ໂຄສະນາ, ກຳນົດຫວຽດນາມ ແມ່ນສະຖານທີ່ນັດພົບການທ່ອງທ່ຽວທີ່ດຶງດູດແຖວໜ້າໃນພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້.
ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ການທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ຈະຢັ້ງຢືນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າການທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ແມ່ນສະຖານທີ່ນັດພົບທີ່ດຶງດູດໃຈ, ມີຄຸນນະພາບ, ຍືນຍົງ, ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງແຂກທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງການຄຸນນະພາບສູງ, ອາໄສຍາວນານ. ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ຕ້ອງມຸ່ງໄປເຖິງການເພີ່ມຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ເວັບໄຊ, ບັນດາສື່ສັງຄົມອອນໄລຂອງກົມໃຫຍ່ການທ່ອງທ່ຽວ, ເພີ່ມຂອບເຂດສຳຜັດ, ລະດັບຕອບສະໜອງຂອງບັນດາການເຄື່ອນໄຫວ Marketing ດີຈີຕອນ. ຍຸດທະສາດກໍ່ວາງອອກໜ້າທີ່, ວິທີການແກ້ໄຂຈຸດສຸມ, ໃນນັ້ນເປັນໜ້າສົນໃຈນັ້ນແມ່ນການປ່ຽນແປງໃໝ່, ຫັນບັນດາຮູບແບບ Marketing ການທ່ອງທ່ຽວເປັນຫຼາຍຮູບແບບ, ຍູ້ແຮງການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນ.
ຍຸດທະສາດໄດ້ວາງອອກເປົ້າໝາຍວ່າຮອດປີ 2025 ຈະຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ 18 ລ້ານເທື່ອຄົນ, ຮັບໃຊ້ແຂກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດ 130 ລ້ານເທື່ອຄົນ, ຮັກສາຄວາມໄວໃນການເຕີບໂຕແຂກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດແຕ່ 8 – 9%/ປີ.