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ຂ່າວສານ

ປະ​ກາດ​ໃຊ້​ຍຸດ​ທະ​ສາດ Marketing ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ຫວຽດ​ນາມ ຮອດ​ປີ 2030

ຍຸດທະສາດໄດ້ວາງອອກເປົ້າໝາຍວ່າຮອດປີ 2025 ຈະຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ 18 ລ້ານເທື່ອຄົນ, ຮັບໃຊ້ແຂກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດ 130 ລ້ານເທື່ອຄົນ, ຮັກສາຄວາມໄວໃນການເຕີບໂຕແຂກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດແຕ່ 8 – 9%/ປີ.
  ຄະນະແຂກທ່ອງທ່ຽວໄປທ່ຽວຮ່າໂນ້ຍ ດ້ວຍລົດສາມລໍ້ (ພາບ: TTXVN)  

ກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວຫາກໍ່ເຊັນອະນຸມັດຂໍ້ຕົກລົງປະກາດໃຊ້ຍຸດທະສາດ Marketing ການທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ຮອດປີ 2030. ຍຸດທະສາດເພື່ອແນໃສ່ໂຄສະນາ, ກຳນົດຫວຽດນາມ ແມ່ນສະຖານທີ່ນັດພົບການທ່ອງທ່ຽວທີ່ດຶງດູດແຖວໜ້າໃນພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້.

ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ການທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ຈະຢັ້ງຢືນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າການທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ແມ່ນສະຖານທີ່ນັດພົບທີ່ດຶງດູດໃຈ, ມີຄຸນນະພາບ, ຍືນຍົງ, ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງແຂກທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງການຄຸນນະພາບສູງ, ອາໄສຍາວນານ. ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ຕ້ອງມຸ່ງໄປເຖິງການເພີ່ມຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ເວັບໄຊ, ບັນດາສື່ສັງຄົມອອນໄລຂອງກົມໃຫຍ່ການທ່ອງທ່ຽວ, ເພີ່ມຂອບເຂດສຳຜັດ, ລະດັບຕອບສະໜອງຂອງບັນດາການເຄື່ອນໄຫວ Marketing ດີຈີຕອນ. ຍຸດທະສາດກໍ່ວາງອອກໜ້າທີ່, ວິທີການແກ້ໄຂຈຸດສຸມ, ໃນນັ້ນເປັນໜ້າສົນໃຈນັ້ນແມ່ນການປ່ຽນແປງໃໝ່, ຫັນບັນດາຮູບແບບ Marketing ການທ່ອງທ່ຽວເປັນຫຼາຍຮູບແບບ, ຍູ້ແຮງການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນ.

ຍຸດທະສາດໄດ້ວາງອອກເປົ້າໝາຍວ່າຮອດປີ 2025 ຈະຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ 18 ລ້ານເທື່ອຄົນ, ຮັບໃຊ້ແຂກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດ 130 ລ້ານເທື່ອຄົນ, ຮັກສາຄວາມໄວໃນການເຕີບໂຕແຂກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດແຕ່ 8 – 9%/ປີ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວໍ​ວັນ​ເຖືອງ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ກຳ​ປູ​ເຈຍ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວໍ​ວັນ​ເຖືອງ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ກຳ​ປູ​ເຈຍ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 4 ມີນາ, ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ Samdech Krolahom Sar Kheng ທີ່ພວມມີການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ.
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