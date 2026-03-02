Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ປະ​ກາດ​ການ​ສະ​ເໜີ ຊາວ​ໜຸ່ມ 19 ຄົນ ໄດ້​ຮັບ​ລາງວັນ “ຊາວ​ໜຸ່ມ​ຫວຽດ​ນາມ ດີ​ເດັ່ນ​” ໃນ​ປີ 2025

ລາງວັນ “ຊາວໜຸ່ມຫວຽດນາມ ດີເດັ່ນ” ແມ່ນລາງວັນອັນສູງສົ່ງເພື່ອແນໃສ່ເຊີດຊູບັນດາເພື່ອນໜຸ່ມບໍ່ມີອາຍຸເກີນ 35 ປີ, ມີຜົນງານດີເດັ່ນ ຂຶ້ນກັບ 10 ຂົງເຂດ
  ການຖະແຫຼງຂ່າວປະກາດການສະເໜີ ຊາວໜຸ່ມ 19 ຄົນ ໄດ້ຮັບລາງວັນ “ຊາວໜຸ່ມຫວຽດນາມ ດີເດັ່ນ” ໃນປີ 2025 (ພາບ: VGP)  
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 2 ມີນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ສູນກາງຄະນະຊາວໜຸ່ມກອມມູນິດ ໂຮ່ຈີມິນ, ກອງທຶນໜູນຊ່ວຍຜູ້ມີຄວາມເກັ່ງກ້າສາມາດໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດການຖະແຫຼງຂ່າວປະກາດບັນຊີລາຍຊື່ຊາວໜຸ່ມ 19 ຄົນ ລອດເຂົ້າຮອບຄັດເລືອກທາງໄກ ຂອງລາງວັນ “ຊາວໜຸ່ມຫວຽດນາມ ດີເດັ່ນ” ປີ 2025. ລາງວັນ “ຊາວໜຸ່ມຫວຽດນາມ ດີເດັ່ນ” ແມ່ນລາງວັນອັນສູງສົ່ງເພື່ອແນໃສ່ເຊີດຊູບັນດາເພື່ອນໜຸ່ມບໍ່ມີອາຍຸເກີນ 35 ປີ, ມີຜົນງານດີເດັ່ນ ຂຶ້ນກັບ 10 ຂົງເຂດ: ການຮ່ຳຮຽນ, ການຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດ - ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ອອກແຮງງານທຳການຜະລິດ, ດຳເນີນທຸລະກິດ - Startup, ການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ກິລາກາຍຍະກຳ, ການເຄື່ອນໄຫວໃນສັງຄົມ, ວັດທະນະທຳສິລະປະ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານລັດ. ປີ 2025, ຄະນະຈັດຕັ້ງໄດ້ຮັບເອກະສານສະເໜີ 145 ສະບັບມາຈາກ 37 ຫົວໜ່ວຍໃນທົ່ວປະເທດ, ໃນນັ້ນມີເອກະສານສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງ 4 ສະບັບ. ຮອບຄັດເລືອກທາງໄກເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 2 ມີນາ ຫາ ວັນທີ 16 ມີນາ 2026.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

