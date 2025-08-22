Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ປະ​ກາຍ​ແຈ້ງ​ມາ​ນະ​ຈິດຫວຽດ​: ເຊີດ​ຊູ​ຊາວ​ໜຸ່ມ​ຄົນ​ພິ​ການ​ດີ​ເດັ່ນ 25 ຄົນ

ລາຍການ “ປະກາດແຈ້ງມານະຈິດ ຫວຽດ” ປີນີ້ໄດ້ເຊີດຊູຊາວໜຸ່ມຄົນພິການ 25 ຄົນທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍມານະຈິດ, ຜ່ານຜ່າສະພາບການຫຍຸ້ງຍາກ, ແຜ່ກະຈາຍແຫຼ່ງບັນດານໃຈໃນການດຳລົງຊີວິດທີ່ຕັ້ງໜ້າ ແລະ ຢັ້ງຢືນບັນດາການປະກອບສ່ວນທີ່ແທດຈິງໃຫ້ແກ່ວົງຄະນະຍາດ.
ລາຍການ “ປະກາດແຈ້ງ ມານະຈິດ ຫວຽດ” ປີ 2025

ຕອນບ່າຍວັນທີ 20 ສິງຫາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ສູນກາງສະຫະພັນ ຊາວໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ສົມທົບກັບສະມາຄົມຊາວໜຸ່ມຄົນພິການ ຫວຽດນາມ ຈັດລາຍການ “ປະກາດແຈ້ງ ມານະຈິດ ຫວຽດ” ປີ 2025 ເພື່ອແນໃສ່ເຊີດຊູບັນດາແບບຢ່າງດີເດັ່ນຂອງຊາວໜຸ່ມຄົນພິການໃນທົ່ວປະເທດ”.

ລາຍການ “ປະກາດແຈ້ງມານະຈິດ ຫວຽດ” ປີນີ້ໄດ້ເຊີດຊູຊາວໜຸ່ມຄົນພິການ 25 ຄົນທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍມານະຈິດ, ຜ່ານຜ່າສະພາບການຫຍຸ້ງຍາກ, ແຜ່ກະຈາຍແຫຼ່ງບັນດານໃຈໃນການດຳລົງຊີວິດທີ່ຕັ້ງໜ້າ ແລະ ຢັ້ງຢືນບັນດາການປະກອບສ່ວນທີ່ແທດຈິງໃຫ້ແກ່ວົງຄະນະຍາດ.

ຕາມທ່ານ ຫງວຽນເຕື່ອງເລິມ, ປະທານສູນກາງສະຫະພັນ ຊາວໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ປັດຈຸບັນຢູ່ ຫວຽດນາມ ມີຈຳນວນຄົນພິການນັບແຕ່ອາຍຸສອງປີຂຶ້ນໄປແມ່ນກ່ວາ 8 ລ້ານຄົນ, ໃນນັ້ນມີ 2 ລ້ານຄົນຢູ່ເກນອາຍຸຊາວໜຸ່ມ. ດັ່ງນັ້ນ, ລາຍການ “ປະກາຍແຈ້ງມານະຈິດ ຫວຽດ” ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນການຮັບຮູ້ເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງແມ່ນຄຳໝັ້ນສັນຍາ ຢ່າງແຮງຈາກທຸກຂັ້ນ, ທຸກຂະແໜງການ, ທຸກອົງການຊາວໜຸ່ມກ່ຽວກັບການພ້ອມກັນສ້າງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງຄວາມເປັນມິດ, ກວມລວມ, ມີຄວາມສະເໝີພາບໃຫ້ແກ່ຊາວໜຸ່ມໝົດທຸກຄົນ, ໃນນັ້ນມີຊາວໜຸ່ມຄົນພິການ, ມອບໂອກາດພັດທະນາຢ່າງຮອບດ້ານກ່ຽວກັບການຮ່ຳຮຽນ, ອາຊີບ, ສຸຂະພາບ, ວັດທະນະທຳດ້ານຈິດໃຈ, ການເຂົ້າຮ່ວມຊີວິດສັງຄົມໃຫ້ແກ່ຊາວໜຸ່ມຄົນພິການ, ພ້ອມທັງຊຸກຍູ້ຈິດໃຈດຳລົງຊີວິດຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ການເຊື່ອມຕົວ, ການບືນຕົວຂຶ້ນດ້ວຍຕົນເອງໃນວົງຄະນະຍາດຊາວໜຸ່ມຄົນພິການ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ສືບຕໍ່ຮັດແໜ້ນສາຍພົວພັນອັນພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ

ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ສືບຕໍ່ຮັດແໜ້ນສາຍພົວພັນອັນພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ

ຕາມຂ່າວສານຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປປ. ລາວ, ຕອບສະໜອງຕາມຄຳເຊີນຂອງທ່ານນາງ ປານີ ຢາທໍຕູ, ຮອງປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປ.ລາວ, ທ່ານນາງ ຫວໍທິແອ໋ງຊວນ, ຮອງປະທານປະເທດແຫ່ງ ສສ.ຫວຽດນາມ ໄດ້ເດີນທາງມາຢ້ຽມຢາມ ສປປ.ລາວ ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 21-22 ສິງຫາ 2025. ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 21 ສິງຫາ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ທ່ານນາງ ຫວໍທິແອ໋ງຊວນ ໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຂໍ່ານັບທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ, ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ແລະ ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ.ລາວ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top