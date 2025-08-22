ຂ່າວສານ
ປະກາຍແຈ້ງມານະຈິດຫວຽດ: ເຊີດຊູຊາວໜຸ່ມຄົນພິການດີເດັ່ນ 25 ຄົນ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 20 ສິງຫາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ສູນກາງສະຫະພັນ ຊາວໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ສົມທົບກັບສະມາຄົມຊາວໜຸ່ມຄົນພິການ ຫວຽດນາມ ຈັດລາຍການ “ປະກາດແຈ້ງ ມານະຈິດ ຫວຽດ” ປີ 2025 ເພື່ອແນໃສ່ເຊີດຊູບັນດາແບບຢ່າງດີເດັ່ນຂອງຊາວໜຸ່ມຄົນພິການໃນທົ່ວປະເທດ”.
ລາຍການ “ປະກາດແຈ້ງມານະຈິດ ຫວຽດ” ປີນີ້ໄດ້ເຊີດຊູຊາວໜຸ່ມຄົນພິການ 25 ຄົນທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍມານະຈິດ, ຜ່ານຜ່າສະພາບການຫຍຸ້ງຍາກ, ແຜ່ກະຈາຍແຫຼ່ງບັນດານໃຈໃນການດຳລົງຊີວິດທີ່ຕັ້ງໜ້າ ແລະ ຢັ້ງຢືນບັນດາການປະກອບສ່ວນທີ່ແທດຈິງໃຫ້ແກ່ວົງຄະນະຍາດ.
ຕາມທ່ານ ຫງວຽນເຕື່ອງເລິມ, ປະທານສູນກາງສະຫະພັນ ຊາວໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ປັດຈຸບັນຢູ່ ຫວຽດນາມ ມີຈຳນວນຄົນພິການນັບແຕ່ອາຍຸສອງປີຂຶ້ນໄປແມ່ນກ່ວາ 8 ລ້ານຄົນ, ໃນນັ້ນມີ 2 ລ້ານຄົນຢູ່ເກນອາຍຸຊາວໜຸ່ມ. ດັ່ງນັ້ນ, ລາຍການ “ປະກາຍແຈ້ງມານະຈິດ ຫວຽດ” ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນການຮັບຮູ້ເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງແມ່ນຄຳໝັ້ນສັນຍາ ຢ່າງແຮງຈາກທຸກຂັ້ນ, ທຸກຂະແໜງການ, ທຸກອົງການຊາວໜຸ່ມກ່ຽວກັບການພ້ອມກັນສ້າງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງຄວາມເປັນມິດ, ກວມລວມ, ມີຄວາມສະເໝີພາບໃຫ້ແກ່ຊາວໜຸ່ມໝົດທຸກຄົນ, ໃນນັ້ນມີຊາວໜຸ່ມຄົນພິການ, ມອບໂອກາດພັດທະນາຢ່າງຮອບດ້ານກ່ຽວກັບການຮ່ຳຮຽນ, ອາຊີບ, ສຸຂະພາບ, ວັດທະນະທຳດ້ານຈິດໃຈ, ການເຂົ້າຮ່ວມຊີວິດສັງຄົມໃຫ້ແກ່ຊາວໜຸ່ມຄົນພິການ, ພ້ອມທັງຊຸກຍູ້ຈິດໃຈດຳລົງຊີວິດຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ການເຊື່ອມຕົວ, ການບືນຕົວຂຶ້ນດ້ວຍຕົນເອງໃນວົງຄະນະຍາດຊາວໜຸ່ມຄົນພິການ.