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ຂ່າວສານ

“ປະເທດຊາດສະຫງົບສຸກ” ວາດພາບຄືນບັນດາແນວຮົບທີ່ມິດງຽບຂອງກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບປະຊາຊົນ

ລາຍການແມ່ນຈຸດພົ້ນເດັ່ນໃນຂອບເຂດເຫດການມີຊື່ດຽວກັນທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນເພື່ອຂ່ຳນັບຊົມເຊີຍພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 78 ປີແຫ່ງວັນປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ອອກຄຳຮຽກຮ້ອງແຂ່ງຂັນຮັກຊາດ
  ທີ່​ລາຍ​ການ (ພາບ: TTXVN)  

ຕອນ​ຄ່ຳ​ວັນ​ທີ 13 ມິ​ຖຸ​ນາ, ຢູ່​ນະ​ຄອນ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ, ກະ​ຊວງ​ຕ​ຳ​ຫຼວດ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ສົມ​ທົບ​ກັບ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ນະ​ຄອນ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ຈັດ​ລາຍ​ການ​ສະ​ແດງ​ສິ​ລະ​ປະ “ປະ​ເທດ​ຊາດ​ສະ​ຫງົບ​ສຸກ”. ລ​າຍ​ການ​ແມ່ນ​ຈຸດ​ພົ້ນ​ເດັ່ນ​ໃນ​ຂອບເຂດ​ເຫດ​ການ​ມີ​ຊື່​ດຽວ​ກັນ​ທີ່​ໄດ້​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ເພື່ອຂ່ຳນັບ​ຊົມ​ເຊີຍ​ພິ​ທີ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະ​ຫຼອງ 78 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ປະ​ທານ ໂຮ່​ຈ​ີ​ມິນ ອອກ​ຄຳ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ຮັກ​ຊາດ, 50 ປີ​ນະ​ຄອນ ໄຊ​ງ່ອນ - ຢາດິ້ງ ປ່ຽນ​​ເປັນ​ຊື່ປະ​ທານ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ ແລະ 80 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ມູນ​ເຊື້ອ​ກຳ​ລັງປ້ອງກັນ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ​ປະ​ຊາ​ຊົນ.

ຈຸດ​ພົ້ນ​ເດັ່ນ​ຂອງ​ລາຍ​ການ​ແມ່ນ​ການ​ສະ​ແດງກ່ຽວກັບການເສີມ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ໃຫ້​ແກ່​​ການ​ປ້ອງ​ກັນຄວາມ​ສະ​ຫງົບ​ທາງ​ພາກ​ໃຕ້ ໃນ​ຊຸມ​ປີ​ຕໍ່​ສູ້​ຕ້ານ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ກູ້​ຊາດ. ລາຍ​ການ​ໄດ້​ວາ​ດ​ພາບ​ຄືນ​ຮູບ​ພາບ​ພະ​ນັກ​ງານ​ຕຳ​ຫຼວດ​ດີ​ເດັ່ນກວ່າ 11.000 ຄົນ​ໄດ້​ຂ້າມ​ພູ ເຈື່ອງ​ເຊີນ ໄປ​ທາງ​ພາກ​ໃຕ້​ເພື່ອ​ຕໍ່​ສູ້. ບັນ​ດາ​ພະ​ນັກ​ງານ​ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ​ໄດ​້​ຕິດ​ພັນ​ກັບ​ປະ​ຊາ​ຊົນ, ປ້ອງປັນ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ໃຫ້​ແກ່​ບັນ​ດາ​ອົງ​ການ​ສຳ​ຄັນ, ຮັກ​ສາ​ການ​ຕິດ​ຕໍ່ ແລະ ທ່າ​ຮົບ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ຢູ່ທ່າມ​ກາງ​ພວກ​ສັດ​ຕູ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກຸຍບາ ປະກາດຫຼາຍການປະຕິຮູບດ້ານເສດຖະກິດ

ກຸຍບາ ປະກາດຫຼາຍການປະຕິຮູບດ້ານເສດຖະກິດ

ບັນດາບ້ວງມາດຕະການດັ່ງກ່າວແມ່ນແນໃສ່ສ້າງລະບົບຄຸ້ມຄອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ ທີ່ມີຄວາມສາມາດແກ້ໄຂຄວາມຂັດແຍ້ງລະຫວ່າງແຜນການ ແລະ ກຳລັງໜູນ
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