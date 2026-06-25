ຂ່າວສານ
ປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ຍາມໃດກໍ່ຢູ່ໃນດວງໃຈຂອງປະຊາຊົນ ເວເນຊູເອລາ ແຕ່ລະຄົນ
ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ສາທາລະນະລັດ ໂບລີເວຍ ເວເນຊູເອລາ ຢ່າງເປັນທາງການ, ວັນທີ 24 ມິຖຸນາ, ທ່ານ ເລຮວ່າຍຈຸງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໄປວາງພວງມາລາຢູ່ອະນຸສາວະລີ ປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ຢູ່ຖະໜົນ Bolívar,ນະຄອນຫຼວງ Caracas.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ເລຮວ່າຍຈຸງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ມໍລະດົກແນວຄິດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ເຊິ່ງ ປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ປະໄວ້ໃຫ້ ພັກ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ແມ່ນເຂັ້ມຊີ້ທິດໃຫ້ທຸກໄຊຊະນະຂອງການປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ. ພິເສດ, ທ່ານໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນແນວຄິດຂອງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ກ່ຽວກັບນ້ຳໃຈສາມັກຄີ - ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນກຳລັງແຮງມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງແມ່ນພື້ນຖານແຫ່ງນ້ຳໃຈສາມັກຄີສາກົນທີ່ປອດໃສອີກດ້ວຍ. ທ່ານຢືນຢັນວ່າ, ຫວຽດນາມ ແລະ ເວເນຊູເອລາ ແມ່ນຫຼັກຖານພະຍານທີ່ມີຊີວິດຊີວາກ່ຽວກັບຄຸນຄ່າແນວຄິດນັ້ນໃນຍຸກສະໄໝປະຈຸບັນ.
ໂດຍຕາງໜ້າການນຳພັກ, ລັດ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ເວເນຊູເອລາ, ທ່ານ Pedro Infante, ກຳມະການກົມການເມືອງພັກສັງຄົມນິຍົມເອກະພາບເວເນຊູເອລາ (PSUV), ຮອງປະທານຜູ້ທີໜຶ່ງສະພາແຫ່ງຊາດ ເວເລຊູເອລາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນພາລະກິດປົກປັກຮັກສາເອກະລາດ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດໃນປະຈຸບັນຂອງ ເວເລຊູເອລາ, ຮູບພາບ ປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ຍາມໃດກໍ່ຢູ່ໃນດວງໃຈຂອງສະມາຊິກພັກ PSUV ແລະ ປະຊາຊົນ ເວເນຊູເອລາ ແຕ່ລະຄົນ.