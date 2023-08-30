ຂ່າວສານ ປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Joe Biden ຈະມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ 30/08/2023 ພວກຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ການຢ້ຽມຢາມຂອງການນຳຂັ້ນສູງສອງປະເທດຈະເຮັດໃຫ້ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ເລິກເຊິ່ງກ່ວາອີກ. ປະທານາທິບໍດີ Joe Biden ທີ່ທຳນຽບຂາວ ວໍຊິງຕັນ ດີຊ. ພາບ: ເອກະສານ AP/TTXVN ໂດຍຕອບສະໜອງຕາມຄຳເຊີນຂອງທ່ານ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ກອມມູນິດ, ຄາດວ່າ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Joe Biden ຈະມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ແຕ່ວັນທີ 10 – 11 ກັນຍາ. ໃນແຈ້ງການອອກວັນທີ 29 ສິງຫາ, ທ່ານນາງ ຟ້າມທູຮັ່ງ, ໂຄສົກກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ພວກຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ບັນດາການຢ້ຽມຢາມຂອງການນຳຂັ້ນສູງສອງປະເທດຈະເຮັດໃຫ້ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ເລິກເຊິ່ງກ່ວາອີກ, ນຳການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດພັດທະນາເປັນປົກກະຕິ, ແທດຈິງ ແລະ ຍາວນານໃນທຸກຂົງເຂດ, ປະກອບສ່ວນຮັກສາສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາຢູ່ພາກພື້ນກໍ່ຄືຢູ່ໃນໂລກ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)