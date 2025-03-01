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ຂ່າວສານ

ປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ: ທ່ານ Zelensky ຈຳເປັນຕ້ອງຖະແຫລງວ່າ ທ່ານຢາກມີສັນຕິພາບ

ປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ເນັ້ນຫນັກວ່າ ທ່ານຢາກມີຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງຢູ່ ຢູແກຼນ ໃນທັນທີ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານ Zelensky ຢາກສືບຕໍ່ ການຕໍ່ສູ້
ປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີ ຢູແກຼນ Volodymyr Zelensky ຢູ່ ທຳນຽບຂາວ ໃນວັນທີ 28 ກຸມພາ. (ພາບ:Reuters)

ກ່າວຄຳເຫັນຕໍ່ວົງການນັກຂ່າວຢູ່ ທຳນຽບຂາວ ທີ່ນະຄອນຫລວງ ວໍຊິງຕັນ, ພາຍຫລັງການພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີ ຢູແກຼນ Volodymyr Zelensky, ປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ເນັ້ນຫນັກວ່າ ທ່ານຢາກມີຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງຢູ່ ຢູແກຼນ ໃນທັນທີ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານ Zelensky ຢາກສືບຕໍ່ການຕໍ່ສູ້. ປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ຖືວ່າ ທ່ານ Zelensky ໄດ້ສະແດງເກີນຄວາມສາມາດຂອງຕົນ ແລະ ພາດກາລະໂອກາດຊອກຫາສັນຕິພາບ, ພ້ອມທັງຊີ້ແຈ້ງວ່າ ຖ້າຫາກ ຢູແກຼນ ຢາກສືບຕໍ່ການຕໍ່ສູ້ ໂດຍບໍ່ມີການຫນູນຊ່ວຍຈາກ ອາເມລິກາ, ປະເທດນີ້ ຈະບໍ່ສາມາດໄຊຊະນະ.

ຕາມ Washington Post ພາຍຫລັງການພົບປະຖືກປະລາໄຊຢູ່ ທຳນຽບຂາວໃນວັນທີ 28 ກຸມພາ, ອຳນາດການປົກຄອງ ອາເມລິກາ ພວມຄິດໄລ່ຊັ່ງຊາ ຢຸດຕິທັງໝົດການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານການທະຫານໃຫ້ແກ່ຢູແກຼນ.

ເມື່ອປະຕິກິລິຍາກ່ຽວກັບການພົບປະຢ່າງເຄັ່ງຕຶງ ລະຫວ່າງ ການນຳ ອາເມລິກາ ແລະ ຢູແກຼນ, ມີການນຳຫລາຍປະເທດຢູ່ ເອີລົບຄື: ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອັງກິດ, ປະທານາທິບໍດີ ຝລັ່ງ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຢຍລະມັນ... ອອກສຽງສະຫນັບສະຫນູນ ທ່ານ Zelensky, ຢືນຢັນ ຈະສືບຕໍ່ຮຽງບ່າຮຽງໄຫລ່ກັບ ຢູແກຼນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ຫວຽດ​ນາມ ຍາມ​ໃດ​ກໍ່​ສ້າງ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ໃຫ້​ແກ່​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ​ບົນຫຼັກ​ການ ມີ​ຜົນ​​ປະ​ໂຫຍດ​ກົມ​ກຽວ, ແບ່ງ​ປັນ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ນຳ​ກັນ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ຫວຽດ​ນາມ ຍາມ​ໃດ​ກໍ່​ສ້າງ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ໃຫ້​ແກ່​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ​ບົນຫຼັກ​ການ “ມີ​ຜົນ​​ປະ​ໂຫຍດ​ກົມ​ກຽວ, ແບ່ງ​ປັນ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ນຳ​ກັນ”

ການນຳບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດ, ບໍລິສັດໃຫຍ່ ຂອງອາເມລິກາ ໄດ້ຕີລາຄາສູງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ນັບມື້ນັບໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ແມ່ນຈຸດນັດພົບທີ່ດູດດື່ມໃນໂລກ, ຕ່ອງໂສ້ສຳຄັນໃນລະບົບສະໜອງທົ່ວໂລກ.
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