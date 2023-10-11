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ຂ່າວສານ

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ: ເຮົ້າຢາງ ຕ້ອງປະກາດໃຊ້ແຜນຜັງແຂວງໄລຍະ 2021 – 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2050 ໂດຍໄວ

ແຂວງ ເຮົ້າຢາງ ຈົ່ງສຳຫຼວດກວດກາເປົ້າໝາຍ, ໂຄງການເພືື່ອຮັກສາລະດັບການເຕີບໂຕ, ເອົາໃຈໃສ່ການຫັນປ່ຽນໂຄງປະກອບແຮງງານ, ເພີ່ມກຳລັງແຮງງານຄຸນນະພາບສູງ
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ລົງເຮັດວຽກກັບການນຳຄະນະພັກແຂວງ ເຮົ້າຢາງ

ໂດຍສືບຕໍ່ການໄປປະຕິບັດງານຢູ່ບັນດາແຂວງເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທາງພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 10 ຕຸລາ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ລົງເຮັດວຽກກັບການນຳຄະນະພັກແຂວງ ເຮົ້າຢາງ. ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສະເໜີວ່າ: ແຂວງ ເຮົ້າຢາງ ຈົ່ງສຳຫຼວດກວດກາເປົ້າໝາຍ, ໂຄງການເພືື່ອຮັກສາລະດັບການເຕີບໂຕ, ເອົາໃຈໃສ່ການຫັນປ່ຽນໂຄງປະກອບແຮງງານ, ເພີ່ມກຳລັງແຮງງານຄຸນນະພາບສູງ, ມີມາດຖານເລືອກເຟັ້ນບັນດານັກລົງທຶນເພື່ອເພີ່ມທະວີອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງໃນລະບົບມູນຄ່າ; ພັດທະນາອຸດສາຫະກຳທັນສະໄໝ, ຕົວເມືອງອັດສະລິຍະ.ກ່ຽວກັບດ້ານຄົມມະນາຄົມ, ຄວນສຸມໃສ່ບັນດາໂຄງການຈຸດສຸມ, ຍາດແຍ່ງເອົາທ່າໄດ້ປຽບຈາກເສັ້ນທາງດ່ວນ ເພື່ອພັດທະນາ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເນັ້ນໜັກວ່າ:

        “ພວກຂ້າພະເຈົ້າສະເໜີໃຫ້ແຂວງ ເຮົ້າຢາງ ພະຍາຍາມ, ໃນປີນີ້ຕ້ອງປະກາດໃຊ້ແຜນຜັງແຂວງໄລຍະ 2021  2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2050. ແຜນຜັງຕ້ອງສຳເລັດໄວກ່ວາບາດກ້າວໜຶ່ງ, ຈາກນັ້ນ, ຈຶ່ງຄິດໄລ່ຄືນໂຄງປະກອບກ່ຽວກັບແຫຼ່ງທີ່ດິນອຸດສາຫະກຳ. ຖ້າຈຳເປັນ, ລັດຖະບານຈະຍື່ນສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດພິຈາລະນາ, ດັດປັບເນື້ອທີ່ດິນເຂດເສດຖະກິດ ແລະ ທີ່ດິນຂອງເຂດອຸດສາຫະກຳເພື່ອນຳໃຊ້ສາກ່ອນ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ທານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວໍ​ວັນ​ເຖືອງ​ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຍີ່​ປຸ່ນ Kamikawa Yoko

ປະ​ທານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວໍ​ວັນ​ເຖືອງ​ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຍີ່​ປຸ່ນ Kamikawa Yoko

ຕອນບ່າຍວັນທີ 10 ຕຸລາ, ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ Kamikawa Yoko, ທີ່ພວມຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 10 – 11 ຕຸລາ.
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