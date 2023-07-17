ຂ່າວສານ
ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຮັດວຽກກັບການນຳແຂວງເທື່ອທຽນເຫ້ວ
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ແຂວງຍົກສູງປະສິດທິຜົນການຄຸ້ມຄອງ, ຂຸດຄົ້ນ, ລະດົມ, ການຈັດສັນ ແລະ ນຳໃຊ້ແຫຼ່ງກຳລັງຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ ບົນພື້ນຖານອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍບັນດາຄຸນຄ່າມໍລະດົກເມືອງຫຼວງເກົ່າ ແລະ ສີສັນວັດທະນະທຳຂອງເຫ້ວ; ຮອດປີ 2030 ຈະກາຍເປັນເມືອງມໍລະດົກພິເສດສະເພາະຂອງຫວຽດນາມ, ແມ່ນຕົວເມືອງແກ່ນສານລະດັບເຂດ ແລະ ອະນຸເຂດ, ເປັນສູນກາງໃຫຍ່ ແລະ ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ໃນດ້ານວັດທະນະທຳ, ການທ່ອງທ່ຽວ.
ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 76 ປີແຫ່ງວັນທະຫາຍເສຍອົງຄະ - ນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ (27/7/1947 – 27/7/2023), ຕອນບ່າຍວັນທີ 15 ກໍລະກົດ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ແລະ ຄະນະປະຕິບັດງານສູນກາງ ໄດ້ໄປຖະຫວາຍດອກໄມ້, ທູບທຽນຢູ່ເຂດສຸສານນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ ນະຄອນເຫວ້ (ຕາແສງ ອານເຕີນ, ນະຄອນ ເຫວ້, ແຂວງ ເທືື່ອທຽນ ເຫວ້); ຢ້ຽມຢາມ, ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ບັນດາຄອບຄົວເປົ້າໝາຍນະໂຍບາຍຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ.
ຢູ່ເຂດສຸສານນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດນະຄອນ ເຫວ້, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ແລະ ຄະນະປະຕິບັດງານໄດ້ອາໄລຫານັກວິລະຊົນເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດຫຼາຍກ່ວາ 2.000 ຄົນ, ເຊິ່ງເປັນບັນດາລູກຮັກທີ່ດີເດັ່ນຂອງປະເທດຊາດໄດ້ເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອພາລະກິດຕໍ່ສູ້ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດໝັ້ນໝາຍຈະສືບທອດມູນເຊື້ອອັນສະຫງ່າລາສີ, ພາລະກິດການປະຕິວັດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພັກ ແລະ ຂອງຊາດ; ຊອກຫາເພື່ອປ່ຽນແປງໃໝ່ ແລະ ຍົກສູງປະສິດທິຜົນການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ປະກອບສ່ວນສ້າງສາປະເທດ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ, ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຄືດັ່ງຄວາມຫວັງຂອງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ.
ແລະ ກໍ່ໃນຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ, ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ບັນດາຄອບຄົວເປົາໝາຍນະໂຍບາຍໃນບໍລິເວນທ້ອງຖິ່ນ.