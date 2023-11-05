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ຂ່າວສານ

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ພົບປະກັບວິສາຫະກິດຄອບຄົວດີເດັ່ນ

ປະຈຸບັນ, ວິສາຫະກິດຄອບຄົວ ກວມເອົາ 70% ຈຳນວນວິສາຫະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ, ອີກອັນໜຶ່ງແມ່ນມີກ່ວາ 5 ລ້ານຄອບຄົວດຳເນີນທຸລະກິດສ່ວນຕົວແມ່ນບັນດາວິສາຫະກິດຄບຄົວນ້ອຍທີ່ສຸດ.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ພົບປະກັບຄະນະຜູ້ແທນວິສາຫະກິດຄອບຄົວດີເດັນຂອງທົ່ວປະເທດ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 3 ພະຈິກ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ພົບປະກັບຄະນະຜູ້ແທນວິສາຫະກິດຄອບຄົວດີເດັນຂອງທົ່ວປະເທດ. ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ຢັ້ງຢືນວ່າ: ສະພາແຫ່ງຊາດຍາມໃດກໍ່ສະໜັບສະໜູນປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ ຄອບຄົວ ຫວຽດນາມ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະພານັກທຸລະກິດຄອບຄົວ ຫວຽດນາມ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ, ສະເໜີວ່າ:

“ບັນດານັກທຸລະກິດ, ພິເສດແມ່ນນັກທຸລະກິດ ທີ່ມີຮຸ້ນສ່ວນ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມບໍລິຫານວິສາຫະກິດຄອບຄົວ ຄວນເອົາໃຈໃສ່ຍົກສູງກຳລັງການບໍລິຫານດຳເນີນທຸລະກິດ, ສ້າງສາ, ຝຶກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມຈັນຍາບັນ, ວັດທະນະທຳການດຳເນີນທຸລະກິດ, ນ້ຳໃຈຂອງຊາດ, ມີຄວາມຄາດຫວັງອຸທິດສ່ວນເພື່ອ ຫວຽດນາມ ໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສັງຄົມ ເພື່ອພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ສົມເປັນບັນດານັກທຸລະກິດເປັນຕົວແທນໃຫ້ປະເທດ ຫວຽດນາມ ພັດທະນາ, ສີວິໄລ, ມີຄວາມຜາສຸກ. ຄວນຖືຈັນຍາບັນເປັນແກ່ນສານເພື່ອສ້າງວັດທະນະທຳດຳເນີນທຸລະກິດ ຫວຽດນາມ”. 

ປະຈຸບັນ, ວິສາຫະກິດຄອບຄົວ ກວມເອົາ 70% ຈຳນວນວິສາຫະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ, ອີກອັນໜຶ່ງແມ່ນມີກ່ວາ 5 ລ້ານຄອບຄົວດຳເນີນທຸລະກິດສ່ວນຕົວແມ່ນບັນດາວິສາຫະກິດຄບຄົວນ້ອຍທີ່ສຸດ. ວິສາຫະກິດຄອບຄົວກໍ່ແມ່ນແຫຼ່ງສ້າງຖັນແຖວນັກທຸລະກິດເຕີບໃຫຍ່, ເຂັ້ມແຂງຂອງປະເທດຊາດ ແລະ ກໍ່ແມ່ນຮູບແບບດຳເນີນທຸລະກິດຕົ້ນຕໍ່ໃນໂລກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫົວໜ້າຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກ ເຈືອງທິມາຍ ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ແຟງລັງ

ຫົວໜ້າຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກ ເຈືອງທິມາຍ ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ແຟງລັງ

ທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານນາງ ເຈືອງທິມາຍ ສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ, ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳ, ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ, ໂທລະຄົມ.
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