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ຂ່າວສານ

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີລົງນາມເອກະສານຮ່ວມມືລະຫວ່າງ Vietjet ແລະ Lao Airlines

ຄາດວ່າ, ສາຍການບິນໃໝ່ຈະຮັບໃຊ້ຜູ້ໂດຍສານແຕ່ເດືອນ ກຸມພາ 2024 ດ້ວຍ 4 ຖ້ຽວ/ອາທິດ, ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການຄ້າ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ການພົວພັນແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳລະຫວ່າງສອງປະເທດ.
ບັນດາຜູ້ແທນຢູ່ໂຮງງານສ້ອມແປງບຳລຸງ Hangar ຂອງ Vietjet Air

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 4 ທັນວາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ເປັນສັກຂິພິຍານພິທີລົງນາມເອກະສານຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງບໍລິສັດການບິນ Vietjet ກັບບໍລິສັດການບິນແຫ່ງຊາດລາວ Lao Airlines ແລະ ປະກາດເປີດສາຍການບິນໃໝ່ເຊື່ອມຕໍ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ (ລາວ) ກັບນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ (ຫວຽດນາມ).  

ຄາດວ່າ, ສາຍການບິນໃໝ່ຈະຮັບໃຊ້ຜູ້ໂດຍສານແຕ່ເດືອນ ກຸມພາ 2024 ດ້ວຍ 4 ຖ້ຽວ/ອາທິດ, ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການຄ້າ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ການພົວພັນແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳລະຫວ່າງສອງປະເທດ.      

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ຢ້ຽມຢາມເຂດໂຮງງານສ້ອມແປງບຳລຸງ Hangar ຂອງ Vietjet Air ຢູ່ສະໜາມບິນວັດໄຕ້, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂກອງປະຊຸມສຸດຍອດສະພາແຫ່ງຊາດ 3 ປະເທດ ກຳປູເຈຍ - ລາວ - ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ 1

ໄຂກອງປະຊຸມສຸດຍອດສະພາແຫ່ງຊາດ 3 ປະເທດ ກຳປູເຈຍ - ລາວ - ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ 1

ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ, ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ສປປ ລາວ ໄດ້ຕີລາຄາສູງຂໍ້ລິເລີ່ມຈັດກອງປະຊຸມ CLV.
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