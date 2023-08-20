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ຂ່າວສານ

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ: ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສານປະຊາຊົນ(ສະບັບປັບປຸງ)ຕ້ອງຮັບປະກັນຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງລັດຖະທຳມະນູນ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 19 ສິງຫາ ຢູ່ ສຳນັກງານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ເປັນປະທານວາລະປະຊຸມການນຳສະພາແຫ່ງຊາດໃຫ້ຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສານປະຊາຊົນສູງສຸດ (ສະບັບປັບປຸງ)
  ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ວາລະປະຊຸມ. ພາບ: Doãn Tấn/TTXVN  

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ຢືນຢັນວ່າ: ການປະຕິຮູບຕຸລາການ ແມ່ນຫນຶ່ງໃນບັນດາເສົາຄ້ຳຂອງເລື່ອງສ້າງລັດແຫ່ງອຳນາດກົດໝາຍໃຫ້ສົມບູນແບບ ເພາະສະນັ້ນ ເນື້ອໃນສຳຄັນຂອງການປະຕິຮູບຕຸລາການແມ່ນສຸມໃສ່ເຂົ້າໃນບັນດາຫນ້າທີ່ປ່ຽນແປງໃຫມ່ການຈັດຕັ້ງ, ການເຄື່ອນໄຫວຂອງລະບົບສານທຸກຂັ້ນ. ເພື່ອສືບຕໍ່ສ້າງ ແລະປັບປຸງລັດແຫ່ງອຳນາດກົດໝາຍ ສສ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະໃຫມ່, ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ໄດ້ລາຍງານ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນດີເພີ່ມເຕີມໂຄງການສ້າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສານປະຊາຊົນ (ສະບັບປັບປຸງ)ຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ.

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ເນັ້ນຫນັກວ່າ: ເລື່ອງປັບປຸງບັນດາຂໍ້ກຳນົດຂອງກົດໝາຍ ຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບທັດສະນະ, ແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ໃນຂອບເຂດຂໍ້ກຳນົດຂອງລັດຖະທຳມະນູນ, ສອດຄ່ອງກັບຈຸດພິເສດຂອງລະບົບການເມືອງ ແລະ ພຶດຕິກຳຕົວຈິງຂອງຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະໃຫມ່.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເຮືອນເກືອຍ - ສັນຍາລັກທາງດ້ານວັດທະນະທຳ,ວິນຍານຂອງຊາວເຜົ່າ ກະຕູ

ເຮືອນເກືອຍ - ສັນຍາລັກທາງດ້ານວັດທະນະທຳ,ວິນຍານຂອງຊາວເຜົ່າ ກະຕູ

ເມື່ອເວົ້າເຖິງເຜົ່າ ກະຕູ ກໍ່ຕ້ອງເວົ້າເຖິງເຮືອນ ເກືອຍ, ເຮືອນ ເກືອຍ ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນເຮືອນທີ່ມີສະຖາປັດຕະຍະກຳເປັນເອກະລັກ ແມ່ນວັດທະນະທຳພິເສດສະເພາະເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງມີສີສັນພິເສດຂອງຊາວເຜົ່າ ກະຕູ ອີກດ້ວຍ. ເຮືອນ ເກືອຍ ປຽບເໝືອນສັນຍາລັກທີ່ສັກກາລະບູຊາ ແລະ ໃກ້ຊິດຕິດແທດໃນຊີວິດທາງດ້ານຈິດໃຈຂອງຊາວເຜົ່າ ກະຕູ
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